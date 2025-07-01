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    苗縣府黃姓科長墜樓案引議論 鍾東錦：啟動職場霸凌調查

    苗栗縣長鍾東錦在縣議會議中裁示，將通盤啟動縣府內的職場霸凌調查。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦在縣議會議中裁示，將通盤啟動縣府內的職場霸凌調查。（記者張勳騰攝）

    2025/07/01 11:12

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府57歲黃姓科長，上月26日凌晨被發現倒臥於縣府第一辦公大樓後方無障礙坡道死亡，苗栗檢警相驗研判從高處墜落，家屬對死因無意見；惟黃姓科長甫接科長不到3個月，原因疑是業務繁忙，工作壓力大，但黃男的死因最近引發外界議論，質疑是被職場霸凌；苗栗縣長鍾東錦今（1）日在縣務會議表示，既然外界及縣府內部有其他雜音，將通盤啟動職場霸凌調查。

    黃姓科長選擇在自己的工作場所墜樓，箇中原因，引發外界不少縣府員工議論，有員工甚至直指是黃姓科長的直屬處長，有職場霸凌之嫌，還有員工也指在工作上被長官霸凌。此案，也讓該處長承受很大的壓力，已口頭向縣長鍾東錦提出請辭。但鍾東錦認為，這名處長初步調查並無過錯，且目前無適當的接替人選，現階段也不宜談請辭事宜，並未應允。

    鍾東錦今天在縣務會議中指出，針對黃姓科長的死因，苗栗檢方認為沒有他殺的嫌疑，也已結案，苗栗檢方沒有其他的動作，但覺得苗縣府內部有清查的必要，也不是光指這個案件，包括縣府內還有其他的雜音，因而將啟動通盤的職場霸凌調查，也希望縣府員工在職場上有不舒服的，盼能盡快站出來申訴，政風處及人事處等單位會做最好的協助，以安撫現在苗縣府內一些躁動。

    另外界也質疑最近苗縣府科長調動，未尊重當事人意願？鍾東錦表示，對於未來的單位主管職務調動會予以檢討，將請局處長提出建議名單，由他個別面談，這樣會比較妥適。

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