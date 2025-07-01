國民黨再傳中央地方多人被約談 凌濤：賴清德要逼死多少人？

國民黨智庫副執行長凌濤痛批，上午檢調發動北中南東全台大搜索，組發會副主委家中遭搜索，涉入京華城案的前台北市副市長彭振聲出庭也傳出家人噩耗，多人被不當羈押，「賴清德總統還要逼死多少人」？（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/07/01 11:13

〔記者施曉光／台北報導〕繼國民黨中央黨部組發會副主委層級幹部上週接受台北地檢署約談後無保請回，今（1）日上午又有國民黨組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部等多名黨工被檢調帶走約談；對此，國民黨發言人楊智伃痛斥，如此節奏密集、針對性強烈的動作，令人質疑是否刻意選在「大惡罷」緊要關頭，企圖癱瘓國民黨黨務運作，「把異己雜質剷除完，台灣就團結了嗎」？

此外，國民黨智庫副執行長凌濤痛批司法已死，他表示，上午檢調發動北中南東全台大搜索，組發會副主委家中遭搜索，涉入京華城案的前台北市副市長彭振聲出庭也傳出家人噩耗，多人被不當羈押，「賴清德總統還要逼死多少人」、「『打掉雜質行動』提前啟動了嗎」？

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凌濤還說，國民黨組發會2名同仁「無保請回」，顯然查無實證，結果今早搜索家中，把癌末黨工李得全帶往屏東查辦，同步北中南東要挽救賴清德「團結十講」帶來的劣勢，「拿人民的鮮血祭旗」，這是什麼樣的民主台灣？

楊智伃質疑，在面對大罷免不到1個月的關鍵時刻，檢調是否透過搜索與查扣手機，意圖掌握國民黨最後的選戰部署與動員規劃？這樣的作為形同扮演當權者的「東廠」，以過當的司法操作，意圖蒐集在野黨情資。早在台中市黨部遭搜索時，就曾傳出檢調扣走與案件無關的「黨務動員」與「金主名冊」等機敏資料，令人質疑是否以「調查之名、干預之實」，已然逾越司法分際。

楊智伃並嚴正指出，這種手段令人深感憂心，是否又是一次「司法干預政治」的翻版？正當賴清德總統在「國家團結十講」連番失言，引爆社會不滿、激發全民反罷免、反獨裁的浪潮，執政黨卻選擇動用國家機器，企圖透過司法打壓來壓制在野聲音，嚴重踐踏民主程序！她還說，更令人無法接受的是，對於多起「罷藍」團體涉嫌偽造15萬份連署、數10件幽靈連署橫行的案件，檢調遲遲未見積極偵辦，辦藍不辦綠、選擇性執法的情形昭然若揭！

楊智伃痛批，檢調機關如今甘為政治鷹犬，為賴清德效力，背離司法應有的中立與尊嚴，令人痛心，這一切民意都看在眼裡，她呼籲民眾要以「不同意罷免」的一票，向獨裁與濫權說不，守護台灣的民主與法治！

國民黨發言人楊智伃痛斥，如此節奏密集、針對性強烈的動作，令人質疑是否刻意選在「大惡罷」緊要關頭，企圖癱瘓國民黨黨務運作，「把異己雜質剷除完，台灣就團結了嗎」？（資料照）

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