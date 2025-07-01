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    立院三讀「投資人保護法」 董監事涉不法行為可跨公司解任

    立法院長韓國瑜敲下議事槌，宣布三讀通過證券投資人及期貨交易人保護法修正草案。（記者田裕華攝）

    立法院長韓國瑜敲下議事槌，宣布三讀通過證券投資人及期貨交易人保護法修正草案。（記者田裕華攝）

    2025/07/01 10:29

    〔記者林哲遠／台北報導〕為保障股票、期貨投資人權益，提供公平、安全的交易環境，立法院今日三讀通過「證券投資人及期貨交易人保護法修正案」，未來公司董事或監察人涉有證券詐欺、侵占、背信等不法行為，得跨公司解任。

    三讀條文明定，為擴大保護機構得提起代表訴訟、解任訴訟之獨立事由，增列公司董事或監察人涉有證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，為投保中心得提起代表訴訟、解任訴訟的獨立事由。此外，已依規定提起且尚未終結的訴訟事件，也適用上述規定。

    金管會日前在財委會審查時舉例說明，若A公司董監在B公司有財報不實等不法行為，已有不適任董監情形，依現行法規恐有無法解任疑慮；但修法後，因增列獨立事由，A公司董監在B公司若有財報不實等不法行為，可跨公司解任其A公司董監職務。

    此外，三讀條文也明定，為擴大保護機構執行業務之經費來源，除現行當年度保護基金孳息外，增列將歷年保護基金孳息支應業務支出賸餘撥回基金累積數之合計，一併做為保護機構經費來源，以因應保護機構未來業務發展。

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