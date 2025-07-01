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    賴總統財產申報出爐 台南安平擁房地、存款1125萬

    總統賴清德於2024年11月申報的財產內容曝光。（記者方瑋立攝）

    總統賴清德於2024年11月申報的財產內容曝光。（記者方瑋立攝）

    2025/07/01 10:32

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院最新公布第259期「廉政專刊」今（1）日出刊，總統賴清德於2024年11月申報的財產內容曝光，名下擁有台南市安平區一筆土地及一處建物，合計申報價值3280萬元，另與妻合計存款1125萬餘元，有價證券1186萬餘元，另揹1246萬餘元房屋貸款。

    根據申報資料，賴清德名下土地位於台南市安平區金城段，面積189.23平方公尺，建物面積為458.96平方公尺，均為民國110年3月購得並全數持有，分別申報價值2442萬元與838萬元。

    動產方面，賴清德名下僅登記一輛TOYOTA CAMRY汽車，排氣量1998cc，為民國95年12月購買，使用至今已逾17年，並無申報其他汽機車、珠寶或貴重動產。

    金融資產部分，賴清德並未申報現金，但他與妻子吳玫如在兆豐商銀、華南商銀、台灣銀行、中華郵政、台灣中小企銀、中國信託等銀行合計有1125萬4024元存款。

    有價證券方面，賴清德申報妻子從中國信託購入的美國國庫債券3530單位，價值合計1186萬2008元。另有南山人壽、中國人壽儲蓄型保險6筆，最早契約自民國91年起保至今。

    此外，賴清德因房屋貸款揹有1246萬395元債務，發生時間為110年3月26日。

    賴總統於2023年11月10日申報存款215萬5223元，較前次申報時減少約34萬元，本次存款增加909萬餘元；另當時房貸1386萬941元，本次債務減少約140萬元。

    總統賴清德於2024年11月申報的財產內容曝光。（記者方瑋立攝）

    總統賴清德於2024年11月申報的財產內容曝光。（記者方瑋立攝）

    總統賴清德於2024年11月申報的財產內容曝光。（記者方瑋立攝）

    總統賴清德於2024年11月申報的財產內容曝光。（記者方瑋立攝）

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