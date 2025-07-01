廖偉翔文宣「光速切割」廖先翔失言？張益贍狠酸：素質有差嗎

前民眾黨中央委員張益贍分享廖偉翔過往文宣，揶揄「這兩個藍委的素質有差別嗎」。（翻攝自張益贍臉書）

2025/07/01 11:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批立委罷免案將於7月26日投票，網路近日流傳一張文宣，上面是同樣面臨被罷免的藍委廖先翔、廖偉翔照片，大標題寫著「我們不一樣」，引起網友懷疑這是廖偉翔為切割「廖先翔失言」風波做出來的，連前民眾黨中央委員張益贍也狠酸「廖偉翔的『光速切割刀』」。但其實該文宣是2023年廖偉翔競選時的照片。

綜合媒體報導，張益贍昨天（6月30日）在臉書分享一張文宣照，照片右邊是台中市第4選舉區立法委員廖偉翔，左邊則是新北市第12選舉區立法委員廖先翔，文宣寫著「我們不一樣」5字大標，下方還以小字提醒「大家不要搞錯囉」。

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張益贍同時發文稱，「廖偉翔的『光速切割刀』！一個在台中氣爆現場開直播，一個說老共製造車禍技術爛，這兩個藍委的素質有差別嗎？」

該文引起網友討論，有網友留言：「對台灣來說都不詳」，「沒差啦，面對中國，一個『先降』，一個『尾降』都是降。」「有什麼差？反正都是支傅的寶，支傅寶啦！」

還有網友稱，「爛貨內戰」，「管他一樣不一樣，看到有廖有翔的都投同意。」「把你們罷掉就攏港款啊！你們也就不用再分彼此了。」「『都一樣』要罷的！」「搞不清楚，就兩個都罷免掉！」

捷克軍情局近期披露，副總統蕭美琴2024年3月以副總統當選人身分出訪期間，曾遭中國外交人員跟監，甚至製造車禍。怎料國民黨立委廖先翔在節目上態度輕浮，訕笑副總統遇襲，還戲謔稱中國「太遜」，事後遭網友撻伐。

而國民黨立委廖偉翔則是於今年2月台中新光三越發生嚴重氣爆時，到現場直播，隨後遭網友痛批，在別人救災時添亂，沒資格當立委。

國民黨立委廖偉翔在台中新光三越氣爆現場開直播，遭網友痛罵添亂。（翻攝自廖偉翔臉書）

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