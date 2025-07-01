評賴清德「個人史觀」再被質疑 盧秀燕今仍避談

盧秀燕（左）今再被問「個人史觀」，仍避談、不回應。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/01 10:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統賴清德「團結國家十講」屢遭國民黨質疑，包括日前說「台灣從來不屬於中華人民共和國一部分」時，台中市長盧秀燕批評「是賴總統個人史觀」，民進黨昨（6月30日）再喊話要求說明「盧市長的史觀是什麼？台灣什麼時候屬於中共的一部分」？盧秀燕今被追問，避談無回應。

賴總統「團結國家十講」已進行到第三講「憲政體制」，又遭國民黨批評賴總統講的「憲政體制」篡改歷史，民進黨發言人吳崢昨表示，「團結國家十講」當然非常歡迎各式各樣意見，也歡迎在野黨分享他們的主張，例如賴總統說「台灣從來不屬於中華人民共和國一部分」時，盧秀燕說這是賴總統個人史觀，「大家也很想聽聽盧市長的史觀是什麼？台灣什麼時候屬於中共的一部分」？

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盧秀燕昨晚受訪被問及賴總統第三講時侃侃而談，她說，最近有項民調針對總統開講，民眾希望總統講什麼，高達68.5%、將近7成希望總統講經濟，台灣現在的國際經濟情勢非常具有挑戰性，因為現在「台幣（兌美元）從32塊升值到現在29塊」，所有出口商，台灣的經濟命脈都在流血，今年是我們經濟非常艱鉅的1年，另外在保險壽險業，因為台幣升值，現在也面臨嚴重的虧損，未來支付安全性令人擔心，總統如果還有時間開講，能夠針對民眾所關心的經濟、民生的疾苦、民生的議題等等予以回應。

不過，今日盧秀燕台中市政會議前受訪，被問及民進黨希望她也提出「個人史觀」提問時，她未做任何回應。

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