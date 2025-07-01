舔共李東憲 vs 武統小微 沈榮欽：小微被嫌棄沒為統一貢獻過

李東憲（左）、小微（右）。（圖擷取自 臉書）

2025/07/01 11:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因鼓吹武統遭廢止居留許可，已被強制出境的中配網紅「小微」，近日在中國貴州老家為爭取補償金拍片維權遭到電話恐嚇，抖音帳號也被停權。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，因入籍中華人民共和國而被撤銷台灣身份的李東憲分享，因批評小微，回入籍中華人民共和國而被撤銷台灣身份的李東憲，批評小微到祖國不好好生活，惹出事來。他還認為小微的成份不純，他們這種真正的統派不會稱小微為統派。

沈榮欽在臉書PO文表示，遭到台灣廢止居留許可的武統小微，近日因為貴州大雨，災情慘重，但是政府補償卻卡在官員處，從未發放，便拍片指控「官周鎮新場村書記不辦事」，於是深夜遭到公安電話恐嚇，網路流傳武統小微已經遭到中共國安部以「顛覆國家」查辦，並非事實，貴州並無國安部，而是國安廳。不過相關影片已經因「維穩」被刪光，小微遭到社會主義鐵拳教訓，失去發聲機會，還將面臨地方官員報復。

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沈榮欽指出，因為入籍中華人民共和國而被撤銷台灣身份的李東憲，持續在抖音批評「台灣獨裁、沒有言論自由」、「台灣應該回歸中國」、「兩岸一家親」等言論後，揭露自己 50 萬粉絲在抖音的抖內分潤收入，李東憲說他有兩個抖音帳號，一個帳號受到「管控」，只有一個帳號直播收抖內，上個月總收入為1483人民幣，折合台幣約6000元，他並當場計入直播收入，每小時7.65元人民幣（約合台幣30元），即使加上直播帶貨每月總收入也不及2萬人民幣。相比每月支出3萬人民幣，屬於入不敷出。

沈榮欽續指，他還有一個跆拳道館，只招到7位學生，連水電及房租、教練費都不夠，道館虧損約70萬人民幣（約新台幣310萬）。後來學生人數增加到10人，仍然入不敷出，他將所有收入都付給房東房租以及員工薪資，但是仍然拖欠，只得尋求天使融資，但是也未遭到青睞，更有趣的是，直播間有人提出武統小微遭遇困難，要李東憲幫幫她發聲。李東憲十分不滿，反彈表示自己對兩岸投入很多金錢，武統小微只是最近說了些話，突然有了流量，根本無法和自己對祖國的貢獻相比。

沈榮欽補充，然後李東憲話鋒一轉，又自怨自憐起來，說自己過得可能比小微更不如，雖然他入籍了，但是他不是大陸人，小微才是大陸出生的，貸款融資會比他更容易。粉絲要他去幫小微，但是他現在還負債40萬人民幣，誰來幫他？李東憲繼續批評小微，回到祖國不好好生活，惹出事來。他還認為小微的成份不純，他們這種真正的統派不會稱小微為統派，因為她們只要利益，沒有為統一貢獻過，沒有為兩岸做過事，沒有從台灣帶人到祖國，「我一年從台灣帶多少人過來」，在我們真統派心中，小微根本算不上統派。

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