司法行動遭洩密？傅崐萁硬在上班日造勢 緊鄰花蓮國民黨部遭搜索

國民黨花蓮縣黨部今早被屏東地檢署指揮調查人員搜索。（民眾提供）

2025/07/01 11:50

首次上稿 10:22

更新時間 11:50（新增國民黨、朱立倫回應）

〔記者王錦義／花蓮報導〕司法辦國民黨涉嫌假連署搜索行動被提前洩密？過去選舉造勢活動通常選在週六、日活動，國民黨立委傅崐萁一反常態在今天上班日於花蓮舉行反罷免團結大會，邀請國民黨主席朱立倫及多名藍白立委到花蓮挺傅，時間上似有玄機；稍早活動會場一旁的國民黨花蓮縣黨部，傳出因涉及民進黨籍立委伍麗華罷免連署案，被屏東地檢署指揮廉政署跟調查站搜索，引起花蓮各界議論紛紛。

請繼續往下閱讀...

國民黨主席朱立倫約上午11點多抵達會場，針對花蓮黨部遭搜索，他說，今天台灣大家都非常的難過傷心，在全台灣北、中、南、東，針對在野黨大搜索，相信這是民進黨發動所有司法檢調的力量就是要殲滅，要把雜質全部打掉，要清洗在野黨；這是台灣民主最大的危機，當台灣的民主被司法操縱，當司法成為獨裁者最大的工具，辦藍不辦綠，無限上綱的就是要消滅在野黨。如果沉默的大眾不站出來，明天被霸凌的對象就是你們，所以請大家一定要站出來，捍衛台灣的民主，捍衛台灣司法公義。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮隨後就到體育館參加反罷免活動，強調只是配合檢調人員在辦公室調查資料，國民黨花蓮縣黨部發言人、議員吳建志說，今天的司法動作是政治干預，搜索的動作含意大過於實質的調查，縣黨部於現在已經空空如也了，什麼也沒有，強調說，沒有提供名冊，都是朋友一張一張寫的，但最後還是靜待調查。

伍麗華罷免案涉幽靈連署 屏東檢調到花蓮偵辦

據了解，屏檢主任檢察官蔡佰達親自帶隊，指揮屏東縣調站到花蓮調查，內容是關於五月屏檢偵辦國民黨對民進黨山地原住民立委伍麗華發起罷免案，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，其中第一階段提議人名冊涉嫌幽靈連署事件，其中備位領銜人連姓男子就是花蓮人，5月15日被屏檢約談時，最後諭知10萬元交保。

周軒昨則在社群軟體上分享活動的宣傳海報評論說，可以看到傅崐萁除了邀請一眾藍白不分區立委，還有網紅「館長」陳之漢和「歷史哥」李易修。周軒表示，「各位看一下這一張海報上面的日期與時間。7月1號剛好就是禮拜二。我們的傅崐萁總召，居然在立法院開會的時間，早上9:30跑去花蓮辦造勢大會！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法