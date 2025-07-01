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    京華城案》突接妻子輕生噩耗 彭振聲庭內崩潰痛哭

    台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，台北市前副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法院。（記者廖振輝攝）

    台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，台北市前副市長彭振聲因家中變故，請假提前離開法院。（記者廖振輝攝）

    2025/07/01 10:24

    首次上稿 09:55
    更新時間 10:24

    〔記者張文川、許麗娟／綜合報導〕台北地院審理京華城案，今勘驗台北市前副市長彭振聲等人的偵訊錄音檔，彭振聲上午9點20分抵北院後，在庭內突然放聲大哭，據指出他接到訊息，妻子今在高雄輕生，他得訊後崩潰大哭。

    據悉，高雄市三民區黃興路1棟大樓，今（1）日上午9點1分發生1起墜樓死亡案件，死者謝女（約72歲），倒臥中庭四肢骨折並明顯死亡，經查為台北市前副市長彭振聲之妻。

    彭振聲於上午9點20分到庭等候9點半開庭，當時柯文哲、法官都尚未入庭，彭振聲坐在被告席與律師討論案情，接著他接到一通家人打來的電話，對方說彭妻在高雄墜樓，他起初愣了一下重複問一遍，確認後放聲崩潰痛哭。

    彭痛哭大罵檢察官「你們有沒有良心，我本來要在看守所自殺也不行，我到底做錯了什麼」，隨即被律師和法警帶出庭外，彭仍痛哭失聲。

    法院人員安撫也無效，在無法平靜他的情緒下，通知消防隊於上午9時40分抵達，讓他先在隔壁延伸法庭休息。

    彭振聲痛哭時說︰「為什麼會這樣子？我為什麼生在這個國家？」據了解，彭的妻子疑情緒低落，今日發生不幸。

    法官今原定將全天進行勘驗程序，勘驗彭振聲、都發局前總工程司邵琇珮、鼎越開發前董事長朱亞虎的部分錄音檔，因發生突發況狀，所以取消彭振聲錄音勘驗程序。

    受命法官許芳瑜臨時調度勘驗順序，決定今日彭的音檔勘驗延期，連絡原定下午才須到庭的朱亞虎，於上午先行到庭勘驗，看能否於10點半開庭。朱到達之前，暫時休庭。

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