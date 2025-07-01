中台灣跨縣挺罷團 彰化綠委陳素月率議員站台中路口

彰化縣立委陳素月（前排左2）率領多名彰化縣議員，站在台中市國光路、復興路三段路口呼籲選民於26號投票罷免藍委羅廷瑋。（記者黃旭磊攝）

2025/07/01 10:53

〔記者黃旭磊／台中報導〕中央選舉委員會公告7月26日進行首波罷免投票，彰化縣此次沒有罷免投票，彰化縣民進黨立委陳素月早上7點仍率領彰化縣議員楊子賢等多名議員，站在台中市國光路、復興路三段路口力挺罷團「中六敲羅」，呼籲選民於26號投票罷免藍委羅廷瑋。

「罷免投同意，反共更有力」，「中六敲羅」志工上午在上班尖峰時段，由陳素月及台中市民進黨市議員陳雅惠、黃守達陪同，與彰化縣議員張欣倩、藍駿宇、劉珊伶及洪騰明等人，拜託停等紅燈駕駛及騎士「726、罷免投同意」，一起下架羅廷瑋。

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敲羅行動發言人「萱」表示，距離罷免投票僅25天，選民紛紛訂票準備返鄉投票，鼓勵現在就把返鄉車票訂起來，在7月26日投票日一起回到家鄉，行使公民權、守護台灣民主，下架不適任、親中舔共立委。

陳雅惠強調，協助罷免團體詢問近60個看板點位，結果都沒有人敢出租，最近終於「有支持者願意提供」，這背後反映出羅廷瑋勢力對地方造成壓力，也揭露罷免團體處境艱難。

黃守達說，與罷團志工共同完成超過10場路口、市場及夜市宣講，這是場非常不對等民主競爭，但會堅持用民間力量，靠人民自己翻轉台中未來。

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