藍白二度延會淪垃圾時間 立院委員會近半議程在考察

立法院國民黨團總召傅崐萁邀請多位藍白立委遠赴花蓮，搶救其罷免選情。（記者謝君臨翻攝）

2025/07/01 09:41

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免進入三階投票階段，立法院國民黨團、民眾黨團聯手，二度將本會期延會至8月31日，被民進黨立委批評是害怕幽靈連署事件延燒，把司法保護傘撐好撐滿。事實上，在延會的一整個6月，13天的委員會議案，8個常設委員會就排了47次考察，占比達4成5；而8天的院會議程，也僅通過10個法律案、1個預算案及1個公決案。在無案可審的情況下，延會已成為「立院的垃圾時間」。

為因應大罷免浪潮，國民黨團總召傅崐萁於今日立院院會期間，連同自己共號召9名藍白立委，包括國民黨立委葛如鈞、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、謝龍介及陳玉珍，還有民眾黨立委張啟楷、林國成等人，一起在開會時間遠赴花蓮，搶救自己岌岌可危的罷免危機，此舉引發民進黨立委嚴詞批評。

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「延會不開會！那幹嘛延會？」民進黨團幹事長吳思瑤表示，今日立院院會，傅崐萁帶著一群藍白立委集團翹班，在花蓮辦造勢搶救大會！原來延會的理由是除了通過民粹法案搶救罷免、將司法保護傘開好開滿，還有把認真的民進黨立委綁在立院！「藍白當薪水小偷成癮，不開會，就不要當立委！通通罷起來！」

律師黃帝穎指出，傅崐萁與藍白立委以人數優勢強行通過立院延會，法律上是原會期審不完議案又具時效性，才是延會的法律正當事由，但「傅崐萁們」延會竟不在立院開會，跑去花蓮辦造勢，凸顯藍白延會完全不具法律正當性，只是延長國會「保護傘」，阻礙檢察官打擊犯罪。

有別於過往立院以「臨時會」精準鎖定急迫性重大議案進行處理，本次延會不論是8個委員會或院會的議程，相較之下均顯得十分鬆散。

據本報統計，6月委員會議程有13天、8個委員會共有104次會，但卻排了47次考察，占比例逾4成5，已接近一半，其中更以週一的考察行程居多，5次的週一議程中，最少有5個委員會辦理考察，最多則到7個委員會，似乎並無急迫的重大議案需要審議。

另外，6月院會議程有8天，但僅通過10個法律案，分別為：保險法、貨物稅條例、國軍退除役官兵輔導條例、軍人待遇條例2案、國家海洋科技營運中心設置條例、電信管理法、運動彩券發行條例、公務人員保障法，以及法院組織法。其中，俗稱「軍人加薪」的相關法案，也被質疑是藍白為救罷免討好特定族群。

尤有甚者，國民黨團揚言在7月26日罷免投票日前，會處理普發現金1萬元的法案，也被民進黨立委批評是為救罷免「急了！」指藍白擬全數刪除「國土韌性預算」1500億元，再花2300億元普發現金，孰重孰輕，相信國人自有公評。

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