錄音外流！傅崐萁宣講反罷免禁錄影 理由曝光

花蓮縣立委傅崐萁為了宣講反罷免，最近密集跑攤，昨晚到花蓮市一間餐廳參加花蓮縣義消幹部座談會，要與會者不要錄影，但有民眾錄音後傳出。（民眾提供）

2025/07/01 09:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣立委傅崐萁為了宣講反罷免，最近密集跑攤，昨（6/30）晚到花蓮市一間餐廳參加花蓮縣義消幹部座談會，進行長達10多分鐘的反罷免宣講，過程中有人拿手機準備錄影，還被傅崐萁直接點名：「那個不要錄影，我們這『家庭聚會』，好不好！」宣講內容除講很多政治口水，還提及「罷免成功，韓國瑜會被拉下來、讓柯建銘上位」，呼籲大家要出來投票。

根據外流的錄音檔，傅崐萁在會中說：「傅崐萁的去留沒有這麼重要，但是傅崐萁被消滅了，九月份的會期，就把161億改回去，又沒有了，這是第一，傅崐萁被消滅，就是我們被消滅，罷免我們就是罷免韓國瑜，就是支持柯建銘當立法院的院長，那不只是黑社會進入立法院而已，是天天上演聊齋，妖魔鬼怪都跑進來了，這樣的國會可以看嗎？現在很多人到處放謠言，就是看花蓮人太善良、好騙！，只要票比對方少，整個魔爪就伸進來了。」

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錄音檔約12多分鐘，裡面其餘部份充滿沒有事實根據的內容，例如9000億綠電貪污、廢核缺電等等，最後傅崐萁高喊：「好好保護我們的家庭、保護花蓮！」強調把花蓮守護好，台灣就會好。

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