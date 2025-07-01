牛煦庭私下罵罷團「垃圾」 吳靜怡：立委用言語暴力對幹公民？

國民黨立委牛煦庭。（資料照）

2025/07/01 10:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，首批順利挺進三階的24件國民黨立委罷免案將於7月26日投票，在罷免投票首批名單中的桃園市第一選區立委牛煦庭，昨天（6月30日）爆出在私人社群發文辱罵罷團是「垃圾」，引發輿論炸鍋。對此媒體人吳靜怡表示，牛煦庭用「一群垃圾」接棒林沛祥的「社會邊緣人」，立委開始要用言語暴力對幹公民？讓我們用罷免同意票一起全民倒垃圾，大罷免，大掃除，大成功！

吳靜怡在臉書PO文表示，具有被罷免「高度風險群」藍委之一的牛煦庭，二階連署率達144%，距離投票日不到一個月，牛煦庭居然用私人帳號貼出：「反罷免答辯書可以寫10000字，我最後寫了9999，為了處理一群垃圾的謠言，真他X的浪費生命！」這不是第一次，從一階連署時公開罵自己高中同學是「垃圾」、「側翼」，到如今被好友外流的「罵罷團是垃圾」，牛煦庭曾經在立院施暴公然攻擊許智傑委員，現在選擇用語言暴力對待意見不同的選民，展現了傲慢、缺乏素養，不只失言更是失格。

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吳靜怡指出，牛煦庭認為的「謠言」，其實只是選民對你立法院內行為、法案立場、言行失德的具體敘事，無論是支持傅崐萁主導的國會濫權法案、立院施暴攻擊委員、提案勞工試用期支八成薪、一邊標榜支持性平卻一邊邀反同團體站台、砍性平預算等等，一位不好的立委，確實會製造很多立院垃圾，一群立委就讓立法院像是垃圾場一樣，又臭又髒。

吳靜怡續指，牛煦庭用「垃圾」點燃怒火，桃園罷免轉戰鬥模式，恐怕讓涂權吉被罷定了！當一個政治人物的重大爭議爆開時，會引動鄰近選區的焦點與怒氣一同累積與轉移，而牛煦庭這場「垃圾風暴」不只燒到自己，更讓桃園罷免浪潮全面升溫，涂權吉去年以差距0.58%勝選，支持基礎相當脆弱，牛煦庭的仇恨值註定累加在涂權吉身上，高達九成被罷免機率，現在有牛煦庭增添柴火，恐怕桃園火燒連環船！不只被預估罷兩席，再下去，可能還有魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，桃園罷免全壘打，就靠牛煦庭。

吳靜怡直言，被罷免人彼此之間都具有「連坐效應」，一不小心就會被豬隊友拖進深水區，涂權吉再低調都難逃牛煦庭的反作用力！讓我們用罷免同意票一起全民倒垃圾，大罷免，大掃除，大成功！

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