傅崐萁花蓮造勢拒媒體 黃帝穎：顯示心虛禁不起社會檢驗

立法院國民黨團總召傅崐萁邀請多位藍白立委赴花蓮搶救其罷免選情。（記者謝君臨翻攝）

2025/07/01 09:27

〔記者謝君臨／台北報導〕全國大罷免行動挺進第三階段，被視為「首惡」的立法院國民黨團總召傅崐萁今天在花蓮舉辦「反惡罷團結大會」。然而，國民黨花蓮縣黨部昨晚9時卻突發通告「本次活動恕不開放媒體入場採訪」。對此，律師黃帝穎批評，傅崐萁花蓮造勢拒絕記者採訪報導，顯示傅崐萁心虛、禁不起社會檢驗；也凸顯藍白強行通過立院延會卻不開會，只是為了延長保護傘阻礙檢察官打擊犯罪。

黃帝穎表示，傅崐萁今天花蓮造勢的三大荒謬，首先是心虛拒記者入場。他說，傅崐萁邀國民黨主席朱立倫和多位藍委到花蓮辦大型造勢，竟臨時通知拒絕記者進場採訪，顯示傅崐萁心虛、禁不起社會檢驗。

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黃帝穎指出，其次，傅崐萁與藍白立委強行通過立院延會，法律上是原會期審不完議案又具時效性，才是延會的法律正當事由，但「傅崐萁們」延會竟不在立院開會，跑去花蓮辦造勢，凸顯藍白延會完全不具法律正當性，只是延長國會「保護傘」，阻礙檢察官打擊犯罪。

黃帝穎說，第三，傅崐萁的3大犯罪前科，有2案經濟犯罪被法院三審判刑定讞入獄、1案偽造文書判刑定讞，國民黨立委吳宗憲曾任檢察官，竟跑去花蓮瞎挺3大犯罪前科犯傅崐萁，吳宗憲甚至名列傅崐萁造勢海報，愧對檢察官出身。

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