賴清德若無法奪下國會多數就關藍委？ 綠批蕭旭岑胡說八道

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

2025/07/01 11:40

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕馬英九基金會執行長蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪指出，只要這次大罷免沒有成功，賴清德總統將面臨民進黨內部的反撲，會逼迫賴清德辭去民進黨主席；另有傳聞在大罷免投票與第四階段的立委補選後，賴清德還有第五階段的司法手段，只要民進黨未能拿下國會多數，就會以司法手段把國民黨立委一個個關起來。民進黨立委王美惠受訪反駁表示，蕭旭岑滿口胡說八道，刻意混淆視聽。

蕭旭岑強調，如果賴清德沒有能力延續民進黨政權，綠營就會有一股力量希望取而代之，其中的指標就在前總統蔡英文，目前政壇已在謠傳蔡英文將捲土重來，蔡英文日前缺席民進黨全代會就是一個訊號，只要賴清德離開民進黨主席職位，蔡英文就會回來接下民進黨，但他認為賴清德一定會抵死不從，勢必將有一場腥風血雨。

請繼續往下閱讀...

對此，王美惠受訪表示，蕭旭岑滿口胡說八道，刻意混淆視聽，這種講法一點知識都沒有，大罷免是公民團體發起的運動，不管罷免成功與否，都與民進黨主席無關。蕭聲稱蔡英文會回來當主席，這更是不可能，分明在挑撥離間。

王美惠批評，國民黨從不檢討為何會被罷免，中央政府預算亂砍亂刪，提出一堆毀憲亂政法案，還抄黨員名單偽造連署；她質疑，蕭的說法一點法律常識都沒有，國民黨立委若沒為非作歹，何必擔心被抓去關，還延會至八月底提供司法保護傘，如果有貪贓枉法，當然一定要偵辦，不然就是有特權。

此外，針對賴清德總統日前發表「團結國家十講」第三講，提及前中國海協會長陳雲林2008年訪台時，前總統馬英九自稱「區長」的說法，蕭旭岑表示，相關說法只是網路上對馬英九的不實惡意指控，但賴清德的心智狀況總是習慣把網路謠言變成自己的知識，他懷疑賴清德有「認知障礙」，對於很多人建議馬英九要提告賴清德，此事他還沒有問過馬的意見，但他認為就算提告，前總統告現任總統，就是浪費司法資源，他希望請賴清德要留點口德，不要信口雌黃。

有關馬英九日前在中國提出兩岸和平民主統一，引發台灣內部爭議，蕭旭岑表示，這個主張並非新的，近年來馬英九在很多場合都已經提過；蕭旭岑說，現在兩岸關係走向只剩下兩種選項，一個是台獨戰爭、清除雜質，另一個是馬英九主張的和平民主方式協商統一，對馬英九而言，念茲在茲的就是讓台灣避免戰爭，「青鳥」、「黑熊」只想讓民眾認為台灣只有戰爭的選項，馬英九的和平民主統一說是讓台灣人有另一種選擇。

蕭旭岑表示，賴清德指控馬英九自稱「區長」，其實有可能知道自己講錯，卻還是要講，目的就是為了鞏固綠營基本盤，凝聚支持者，壓低藍營投票率，讓這次的大罷免成功，因為目前台灣的法律規定很奇怪，只要25%選舉人投票就可以罷免掉立委，再加上藍營動員力要比綠營低，賴清德應該是賭會有6成的民眾不出來投票，然後透過司法手段讓國民黨組織系統癱瘓，以達成大罷免的目的，他呼籲藍營支持者應該把這次大罷免當成對賴清德的不信認投票，以及反對國家走向失控、戰爭、清洗，中間選民也要出來投票，證明自己不是「雜質」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法