為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》36.3萬公務員新增「身心調適假」 草案送考試院審議

    公務員新增身心調適假，銓敘部近日完成修正草案送考試院審議。（記者林曉雲攝）

    公務員新增身心調適假，銓敘部近日完成修正草案送考試院審議。（記者林曉雲攝）

    2025/07/01 09:13

    〔記者林曉雲／台北報導〕公務人員保障更進一步！銓敘部近日完成「公務人員請假規則修正草案」，增訂身心調適假，每年可請3日，納入現行支薪7日事假中，不須檢附證明，可以小時計算，機關不可拒絕，也不得影響考績，草案已送考試院審議，盼藉此協力建構更能兼顧工作、家庭與健康的公務人員友善職場環境，全國約36.3萬名公務員受惠。

    總統賴清德於去年11月主持「總統府健康台灣推動委員會」會議指示，心理健康是實現健康台灣的重要基石，在建構友善安全的職場環境上，政府須以身作則、帶頭示範，研議增列公務人員身心調適假。

    身心調適假除了涉及心理健康專業，亦涉及軍公教勞之給假規定整體衡平性考量，行政院人事總處今年3月致函考試院，建議於請假規則增訂，銓敘部納入請假規則修正草案，以呼應「健康台灣」國政願景。考試院秘書長劉建忻表示，草案已送入考試院將依程序進行。

    草案指出，增訂身心調適假目的，在於鼓勵公務人員重視身心健康需求，自我覺察心理不適，同時希望公務人員妥善運用，找到合適的舒緩壓力及照顧身心方式進行喘息，強化心理健康韌性，在達成心理健康狀態後，能有效投入工作，以事先「預防保健」概念出發，期能降低後續心理疾病風險。

    修正草案第3條增訂身心調適假的假別，每年准給3日，得以小時計，以便公務人員妥予彈性運用，請假日數併入事假計算，銓敘部說明，因公務人員請事假未逾規定日數者不扣薪，已優於適用勞基法人員請事假不給工資規定，並維持現行支薪事假日數7日，避免擴大不同職域人員給假權益的差距。另公務人員身心不適情形如已達心理疾病狀態，則可請病假因應。

    考量增訂身心調適假主要是使公務人員可即時請假調整身心狀況，達到身心健康的預防保健效果，為達到請假的便利性及即時性，草案規定請假時無須檢附證明；且為鼓勵有身心不適的公務人員都能適時調整身心狀況並勇於求助，草案同時配套明定公務人員申請身心調適假時，機關不得拒絕，且不得影響其考績或作出其他不利的處分。考試院國家人力資源論壇亦針對此議題，邀總統府人事處長雷諶及銓敘部法規司科長洪佳瑞共同撰文。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播