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    邱議瑩有了原住民名字Abus 撞名歌手與原民會主委

    邱議瑩（右）有了原住民名字Abus，中文名稱叫阿布「思」。（取自邱議瑩臉書）

    邱議瑩（右）有了原住民名字Abus，中文名稱叫阿布「思」。（取自邱議瑩臉書）

    2025/07/01 09:03

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委邱議瑩有了原住民名字Abus，中文名稱叫阿布「思」，與高雄市原民會主委Abus阿布「斯」、新生代原住民歌手Abus阿布「絲」差點撞名，但念法都一樣。

    教育部審議通過高雄市立巴楠花高中部，昨天（26日）舉辦「MIN BUNUN」巴楠花部落實驗學校新校舍落成暨高中籌備處揭牌儀式，新校舍融入布農族遷移路徑的八通關、關山越嶺及內本鹿三大古道意象，明年9月正式招生，將是全國第一座從幼稚園到高中學程的完全實驗學校。

    邱議瑩特別參加典禮，她強調從部落傳統儀式開始，到石灶升火、荷葉覆鍋等每個細節，都承載著布農族人的文化記憶，也象徵著教育在這片土地上深深扎根，因為有大家努力，才讓這所從幼兒園延伸到高中的完全實驗學校成為可能。

    邱議瑩也透露，昨天有一件讓她很榮幸也很感動的事情，感謝校長與耆老族人們，經過會議討論，賜與她布農族「Abus（阿布思）」的名字，在族語中，這個名字有著獨立、堅韌、擔起大家庭重任的涵義，她會牢記在心，為大家共同的家-高雄，更努力打拼。

    不過，出身魯凱族的高雄市原民會主委洪羽珊，也叫Abus，中文名稱是阿布「斯」，與邱議瑩的阿布「思」不同，但念法一樣；另位布農族與阿美族混血的新生代原住民歌手Abus，則叫阿布「絲」。

    高雄市原民會主委Abus阿布斯。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市原民會主委Abus阿布斯。（記者葛祐豪翻攝）

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