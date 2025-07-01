傅崐萁花蓮反罷免造勢禁媒體入場 黃帝穎：凸顯3大荒謬

傅崐萁今在花蓮舉辦「反惡罷團結大會」，不過國民黨花蓮縣黨部昨晚9點卻突發通告「本次活動恕不開放媒體入場採訪」。律師黃帝穎今指出，傅崐萁花蓮造勢拒記者入場，凸顯3大荒謬。（資料照）

2025/07/01 09:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁今天（1日）在花蓮舉辦「反惡罷團結大會」，邀請藍白立委、網紅館長及歷史哥前往花蓮為反罷免造勢，不過國民黨花蓮縣黨部昨晚9點卻突發通告「本次活動恕不開放媒體入場採訪」，並未說明原因。律師黃帝穎今日（1日）在臉書發文指出，傅崐萁花蓮造勢拒記者入場，凸顯3大荒謬。

黃帝穎表示，傅崐萁邀朱立倫和多位藍委到花蓮辦大型造勢，竟臨時通知拒絕記者進場採訪，顯見傅崐萁心虛、禁不起社會檢驗。至於傅崐萁與藍白委強過立法院延會，黃帝穎指出，法律上是原會期審不完議案又具時效性，才是延會的法律正當事由，但「傅崐萁們」延會竟不在立法院開會，跑去花蓮辦造勢，凸顯藍白延會完全不具法律正當性，只是延長國會「保護傘」、阻礙檢察官打擊犯罪。

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黃帝穎提到，傅崐萁的3大犯罪前科，有2案經濟犯罪遭法院三審判刑定讞入獄、1案偽造文書判刑定讞，國民黨立委吳宗憲曾擔任檢察官，竟跑去花蓮瞎挺「三大犯罪前科犯傅崐萁」，吳宗憲甚至名列傅崐萁造勢海報之中，可說是愧對檢察官出身。

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