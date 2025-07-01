翹班？傅崐萁號召藍白立委反罷造勢 花蓮場突禁媒體入場

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/07/01 07:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕全國大罷免行動挺進第三階段，被視為「首惡」的國民黨立院黨團總召傅崐萁，今天在花蓮舉辦「反惡罷團結大會」，而且還一口氣連辦2場，遭政治工作者周軒批評，居然在立法院開會的時間，藍白先前說延會到8月31日是要處理重大民生法案，現在看來只是要處理傅總召的「重大職涯規劃」。國民黨花蓮縣黨部也在昨晚9點突發通告：「本次活動恕不開放媒體入場採訪」。國民黨花蓮縣黨部目前暫無回應

傅崐萁近期積極「回防」花蓮，今天舉辦「反惡罷團結大會」花蓮場，而且要在1天之內連辦2場，今天上午北區場為早上9點到中午12點，地點在花蓮市中正體育館；下午的南區場則是下午3點至5點，地點在玉里藝文中心。國民黨花蓮縣黨部不僅買下地方媒體的頭版廣告，還製作圖卡積極宣傳，許多社團、組織也都積極動員邀請民眾共襄盛舉。

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而國民黨中央昨晚6點多也對媒體發出黨主席朱立倫的公開行程，上午11點30分將出席「反惡罷 戰獨裁」政策說明會花蓮場，下午3點15分將出席玉里場；不過國民黨花蓮縣黨部在昨晚9點突然在媒體群組發出通告指出：「【花蓮反惡罷 團結大會】，分別於花蓮市與玉里鎮舉行。本次活動恕不開放媒體入場採訪，會後將由本黨部統一發布新聞稿。敬請各位媒體先進理解與支持，謝謝。」

對於黨中央發黨主席的公開行程訊息，而地方黨部則發不開放媒體入場採訪的通告，既是公開行程卻又不開放媒體入場採訪，「戰獨裁」三字也不見花蓮地方文宣中。

花蓮罷傅團體「微光花蓮」的發言人W也在社群媒體貼上一段傅崐萁昨晚跑攤的錄音檔，並寫說：「傅崐萁不讓現場的人錄影拍照！中間除了自己發現有人拍照提醒、制止外，還請團隊看著每個在場的人是否有錄影或拍照。」W認為：「看起來，傅崐萁很清楚知道現在到處都在反他」。

周軒昨則在社群軟體上分享活動的宣傳海報評論說，可以看到傅崐萁除了邀請一眾藍白不分區立委，還有網紅「館長」陳之漢和「歷史哥」李易修。周軒表示，「各位看一下這一張海報上面的日期與時間。7月1號剛好就是禮拜二。我們的傅崐萁總召，居然在立法院開會的時間，早上9:30跑去花蓮辦造勢大會！」

他接著評論說：「你看看這張海報上參加的還有誰？國民黨的現任立委葛如鈞、陳菁徽、陳玉珍、吳宗憲、謝龍介、林倩綺，以及民眾黨的現任立委林國城和張啓楷。藍白不是說延會到831是為了處理什麼重大民生法案？現在看來只是為了處理傅崐萁總召的重大職涯規劃啊！」

周軒PO出今天活動的宣傳海報。（圖取自臉書）

國民黨中央昨晚6點多發布黨主席公開行程，將參加「反惡罷 戰獨裁」政策說明會花蓮場。（民眾提供）

國民黨中央昨晚6點多發布黨主席公開行程，將參加「反惡罷 戰獨裁」政策說明會花蓮場，花蓮縣黨部隨後8點多則發訊息通告活動不開放媒體採訪。（民眾提供）

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