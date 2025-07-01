台鹽掏空案挖出國安機密 餐飲集團老闆想探賴總統「跟誰好」

餐飲集團老闆郭毓庭，透過國安局特勤中心前警官曹耿誌取得賴總統不公開行程。（圖擷取自麻布茶房粉專）

2025/07/01 06:19

〔記者王捷／台南報導〕國安局特勤中心前二線二星警官曹耿誌洩漏總統賴清德行程遭判刑，據了解行程是給了肯信餐飲集團董事長郭毓庭，該集團收購最知名的品牌是倒閉的「麻布茶房」，郭毓庭會被挖出來，是台南地檢署偵辦台鹽前董座陳啓昱的掏空案時發現，郭疑似是想從行程分析賴總統親近誰，藉此推斷要支持哪位政治人物。

南檢原依國家機密罪起訴曹耿誌、郭毓庭兩人，但台南地院審理認為，總統行程並未依程序核定為國家機密，難以適用國家機密保護法，最終依個資法部分論罪，特勤曹耿誌判刑6月、併科罰金20萬元，郭毓庭則獲判無罪。

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52歲的郭毓庭，是台鹽前董座陳啓昱的友人，也是台鹽綠能掏空案的被告之一，檢調人員調查陳啓昱時，發現他與郭毓庭有金流往來，檢方追查金流時，從郭的手機中發現總統不公開行程，才意外揭露這件洩密案。

調查人員從郭毓庭的手機訊息分析，發現賴總統的行程來源，是總統警衛室的特勤人員曹耿誌，從2023年9月起，郭就多次向曹探詢總統的非公開行程、移動路線及警力配置，尤其關注高雄地區。根據兩人通訊記錄，曹並無收受金錢，單純回報資訊給郭。

郭毓庭想得知賴總統的行程，疑似是想了解賴總統與誰要好，用以推測該親近哪位政治人物。郭擅長經營政商關係，早年曾任無黨籍立委蔡豪的助理，2018年高雄市長選後，動員旗下品牌支援陳其邁舉辦感謝活動，2023年底又贊助場地協助柯文哲舉辦「小草聚會」，積極參與各方政治活動。

郭毓庭2007年創業，跨足越南工業園區與物流鏈，曾任當地台商會長，2017年返台後，以2億併購圓餐飲旗下8個品牌，近年因品牌老化、疫情衝擊，2020年，經營20年的麻布茶房歇業，郭成了麻布茶房的最後一任業主，目前只剩下會安越南料理、跳舞香水、鮨彩壽司3品牌。

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