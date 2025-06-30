鄭正鈐又要告罷團 林志潔：意圖干預公民行使憲法權利

國民黨新竹市立委鄭正鈐面臨要被罷免投票，又要告罷團了！新竹市雙罷免總部發言人林志潔在直播節目指出：鄭正鈐濫告罷團，意圖干預公民行使憲法權利。（照片取自林志潔臉書）

2025/06/30 23:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐面臨要被市民罷免投票危機，繼日前到台北地檢署按鈴申告新竹市雙罷免總部發言人林志潔等人，更預告明天（7月1日）要再度到新竹地檢署告林志潔及民進黨市黨部等多人。對此，林志潔今晚也在與立委陳培瑜及新竹雙罷領銜人戴振博的直播節目上提到，鄭正鈐的濫告罷團，是意圖干預公民行使憲法權利，籲市民726站出來投罷免同意票，2票都同意，讓新竹重開機。

林志潔說，鄭正鈐涉嫌違法動員外籍人士上凱道參與政治活動，事後一度辯稱「不認識這些人」。然而真相難掩，鄭正鈐樁腳何氏卿跳出來辯解是自主揪團，因為鄭正鈐很照顧他們。不過何氏卿身份卻震驚外界，她竟是透過越南養生館經營放款的暴力討債集團首腦。更離譜的是，相關受害者曾向鄭正鈐求助，卻遭冷處理。新竹市不需要跟黑勢力站在一起的立法委員。

請繼續往下閱讀...

林志潔說，之後鄭正鈐又遭前助理指證與國台辦有不當往來，疑似收受中資介選，更低薪高報助理費用，還要求陳情民眾給付自己助理費，違反國安法、反滲透法、貪污治罪條例等犯罪。鄭正鈐非但拿不出自清的證據，反而引發墨寶之亂，現在又濫告罷團，意圖干預公民行使憲法權利，實在是罪大惡極。

而另個要被罷免投票的涉貪停職市長高虹安，林志潔表示，高除了代理代理市長，將罷免行動指為政治操作，上任以來爭議不斷、治理無方，內閣異動如流水，一有問題就去挖棒球場、不然就是消費立院總召柯建銘。她請問高虹安：「柯總召是有叫妳貪污助理費？還是有要妳不割草？」

林志潔指出，高虹安市府團隊的施政成績連續3年吊車尾，是評鑑認證，因貪污被停職，是法院認證，這與政治迫害何干？如果高虹安是施政滿意度五星級別的市長，根本不會面臨被罷免！是因為她貪污使市民蒙羞，施政無能使市民不滿，面臨被罷免是咎由自取，是成年人就該自我反省，不要千錯萬錯都是別人錯。新竹值得更好的市長和立委，拜託市民726站出來，票投同意，讓新竹重開機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法