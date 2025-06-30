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    中共謀劃追撞蕭美琴引國際熱議 黃帝穎：讓藍營舔共現形

    我國副總統蕭美琴。（資料照）

    我國副總統蕭美琴。（資料照）

    2025/06/30 23:52

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕我國副總統蕭美琴去年就任前應邀出訪捷克時，遭中國駐外武官跟監，捷克情報單位26日證實此事，還驚爆中方有針對蕭美琴車隊的「衝撞計畫」，引發國際關注。沒想到國民黨對此不僅不譴責中國，藍委廖先翔等人更拿此事出來戲謔，還稱這是「假新聞」。對此，律師黃帝穎表示，這起事件就如同照妖鏡，讓國民黨舔共徹底現形！

    2024年3月間，蕭美琴應歐洲智庫和政壇人士邀請，訪問捷克、波蘭及立陶宛等國。傳出她在訪捷期間，其車隊遭中國軍事外交人員跟車尾隨，該車至在跟蹤蕭美琴車隊的過程中，差點因闖紅燈而釀成車禍。捷克軍事情報局26日證實，當時北京下令駐布拉格大使館武官，對蕭美琴的車隊進行跟監，蒐集她與捷克政要、公共事務代表會晤情資等行動，並披露中方行動包括危及蕭美琴人身安全的「衝撞計畫」。

    此事曝光後，國際社會紛紛提出譴責，但國民黨卻一聲不吭，藍委廖先翔還跳出來宣稱捷克媒體《iROZHLAS》披露此事是「假新聞」，揶揄中國密謀衝撞副總統蕭美琴座車失敗「有點遜欸！」被罵翻；徐巧芯則要求「捷克給交代」，挨批刻意搞混究責對象。

    對此，黃帝穎週一在臉書發文，「副總統蕭美琴出訪捷克期間，中國外交官不只跟監騷擾施壓，更密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇，經捷克政府證實，捷克公共廣播權威媒體《iROZHLAS》揭發報導，許多國家政要紛紛聲援台灣並譴責中國行徑，包含英國《衛報》、日本《讀賣新聞》、日本《經濟新聞》、《NHK》、美國《新聞週刊》及《路透》等國際媒體都關注報導。」

    「國民黨不敢與國際同步譴責中共暴行，國民黨立委廖先翔更嘲諷稱報導此事的媒體為假新聞、揶揄中國『太遜』沒撞成。中國威脅蕭美琴事件如照妖鏡，在國際關注下，讓國民黨舔共徹底現形。針對中國威脅蕭美琴事件，美國眾議院外交委員會及中國問題特別委員會，均發聲譴責中國的不當暴行。美國國會堅定民主價值發聲譴責中國，等於打臉國民黨『舔共大於民主』。」

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