葉霸老師忍傷與罷團掃街 烈日下跛行感動網友

花蓮知名的退休老師葉春蓮（葉霸）6月30日下午跟著罷團一起徒步掃街，儘管右腳不方便，但仍堅持跟著罷團一起遊行。（記者王錦義攝）

2025/07/01 00:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮知名的退休老師葉春蓮（葉霸）週一（6/30）返回故鄉瑞穗，儘管右腳不方便，但還是強忍傷痛，堅持跟著罷團一起徒步掃街拉票，呼籲把傅崐萁們全部罷掉，鄉民看到她在烈日下一拐一拐的向前行的模樣，無不表示心疼，盼葉老師能多保重身體。

臉書粉專「Mr.柯學先生」日前分享影片，可以看到葉春蓮老師背後背著「同意罷免」的旗幟，身上綁了寫有「罷傅成功、花蓮重生」的布條站在街口，只要有汽機車經過，葉老師就不斷對他們鞠躬。近期高溫炎熱，據悉葉老師還是幾乎每天頂著烈日站到花蓮各地街頭宣傳罷免傅崐萁，感動大批網友。

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週一，葉霸老師回到故鄉瑞穗，與50多名銀髮族組成的罷免團一起徒步掃街，儘管葉霸老師右腳退化、疼痛，但她還是堅持與罷團苦行，並表示「量力而為，如果還能動，為了國家，罷免前每一天都很珍貴，我們不能失去國家，不能讓中共接管，努力的一起來做！傅崐萁是怎樣的人相信已經被看破手腳，帶著許多潛伏在台灣的共匪，一起搗亂我們國家、顛覆我們的國家，我已經老了沒多少時間，但看到學生們、年輕人、小孩，淪落到被共產黨統治情何以堪，絕對不能說讓共產黨統治看看。」

「Mr.柯學先生」同日分享掃街影片，可以明顯看出葉霸老師走路一拐一拐，但她仍強忍傷痛，跟著大家一同高喊罷傅口號。網友看了紛紛表示心疼，「葉老師您幸苦了，千萬要保重身體」、「希望老師先先休息一陣子，腳傷去看看醫生」、「葉老師忍痛挺罷免的精神，真的讓人很想哭」、「除了我爸爸媽媽之外，葉老師是小弟目前唯一想跪下來行禮感謝的人」、「老師不要太累了」、「好心疼葉霸，台灣的鬥士！」、「葉老師罷免很重要，身體健康更重要喔！」、「看老師走路的樣子，好擔心老師的身體狀況」。

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