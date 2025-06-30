被好友出賣？牛煦庭私人臉書罵罷團是「垃圾」 遭外流引爆輿論怒火！

牛煦庭被爆出私下發文罵罷團是「垃圾」。（資料照）

2025/06/30 22:53

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，首批順利挺進三階的24件國民黨立委罷免案將於7月26日投票，面臨危機的藍委們一言一行都被選民用放大鏡檢視，稍有不慎就可能成為添加罷免火勢的木柴。沒想到在罷免投票首批名單中的桃園市第一選區立委牛煦庭，今天（6/30）爆出在私人社群發文辱罵罷團是「垃圾」，引發輿論炸鍋。

二階送件4萬2570份有效連署、連署率達144%（門檻為3萬3956份）的牛煦庭，今天遭爆昨天（6/29）在其私人臉書發文：「反罷免答辯書可以寫10000字，我最後寫了9999，為了處理一群垃圾的謠言，真他X的浪費生命！」該貼文被牛煦庭設置為僅好友可瀏覽觀看，卻疑似被「出賣」，遭好友截圖外流到Threads上。

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該貼文曝光後隨即引發網友熱議，「論得罪人的排名，牛煦庭跟黃國昌可以爭第一」、「一句雜質就天要塌了那垃圾呢？」、「這些爛藍委真的同樣的調調耶」、「傲慢無禮的廢物」、「太棒了，這些爛委就繼續幫自己催票」、「真想看他被罷掉的表情，桃園人加油」、「他本來就很嘴秋，去年就不乏在臉書粉專辱罵民眾的紀錄了」、「真的很納悶，這個牛氓是怎麼選上的？」、「他應該是怕自己同意票太少，所以7/26一定要投下同意票！讓他高票被罷免！」

先前一階、二階連署時，牛煦庭得知自己有高中同學跳出來要罷免他的事時，也在臉書上嗆網友：「我高中同學好好人不當，去當側翼那是他家的事，他想拿我的故事去討好你們取暖，那也是他家的事。都是垃圾，無須多言」。這次牛煦庭又偷偷罵罷團是「垃圾」的貼文被身邊好友流出，鄉民紛紛酸「當立委當到以前的同學都出來連署就算了，現在私人帳號發文都被外流，這真的不是政治立場的問題……」、「看起來平常做人就惹人怨」、「做人失敗」。

桃園市議員黃瓊慧今天也在Threads上轉發相關截圖，嘲諷「牛煦庭629在私人臉書嗆罷團是垃圾，我想到之前他也罵曾支持他的高中同學是垃圾……把不認同他的人都說成是垃圾，好喔這很牛煦庭！我是不知道為什麼一個快要被罷免的立法委員，態度可以這麼囂張啦？」

黃瓊慧直言，「牛煦庭自擔任立法委員以來，提出（求職者）試用期支八成薪被罵爆，還自稱支持婚姻平權，卻邀反同人士來站台，大砍性平的預算……所有跟傅崐萁主導的法案，包括國會濫權、選罷法惡修，他無役不與，表現真的讓很多選民失望。而牛煦庭在立法院內更公然使用暴力，暴打許智傑委員的影片在網路上四處流傳，身為一個台灣的立法委員，公然違法，除了做出最壞的示範外，也很難讓當初投給他的選民認同。」

「罷免牛煦庭的理由，一直都非常的充分，哪裡是謠言？這些牛煦庭做過的事，他怎麼短時間內通通都忘記了呢？從來就沒有人是在造謠啊！而牛煦庭在個人臉書說罷團是垃圾，加上先前說反對他的高中同學是垃圾側翼，行徑非常囂張，提高自己的仇恨值，不得不說他真的很會幫自己拉同意罷免的選票呢！」

牛煦庭在個人臉書罵罷團是垃圾的貼文，疑似被「出賣」，遭好友截圖外流。（圖翻攝自Threads）

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