決戰726大罷免！ 雙和罷團「8壯士」舉牌宣講

8位成員巡迴各處舉牌，宣傳7月26日出門投同意票。（記者陳奕劭攝）

2025/06/30 21:23

〔記者陳奕劭／新北報導〕藍委大罷免將於7月26日登場，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」今天（30日）晚上7點在永和區比漾廣場前舉辦「Be water」宣講遊行，8名成員巡迴各處舉牌，宣傳7月26日出門投同意票。

「雙和罷團」今天晚上在永和區比漾廣場前舉辦「Be water」宣講遊行，8名成員在十字路口周邊巡迴，在林德福的招牌底下舉起「同意罷免」的招牌，並高喊「永和罷免林德福、中和罷免張智倫、726去投票」，獲得路人比讚友善回應。

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雙和罷團志工隊長「迷路」表示，現在路權很難申請，因此她們以「Be water」方式，四處宣講給大家聽。據她觀察，過去二三階時常遇到嗆聲、衝突，三階以後路過喊加油的比例顯著提高。

「迷路」指出，她實在不理解藍委在急什麼，去年開始，她實在看不下去藍委胡搞瞎搞，過去只是刪預算的國民黨還是可以接受，但如今刪除業務費，大幅刪掉預算，尤其立委傅崐萁帶了10幾名立委，4月3日去了中國以後變本加厲。當他們通過法案被憲法法庭判違憲時，轉而癱瘓憲法法庭，遇到罷免時，又去提高罷免門檻，面對危機，人民就要挺身而出。

罷團志工黃先生說，國民黨立委在國會胡作非為打人，不遵守議會規則，然後通過大家都反對的法案，然後只顧著鞏固自己的權力，只為中共做事，不為人民台灣做事，這樣子的立委當然不能任由他們做滿任期，甚至未來還有連任的機會。

雙和罷團8成員在林德福看板下舉牌，宣傳同意罷免。（記者陳奕劭攝）

雙和罷團8成員舉起「同意罷免」牌子，向民眾宣傳罷免。（記者陳奕劭攝）

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