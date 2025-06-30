批賴清德「選輸翻桌」發動大罷免 朱立倫：歷史上最大民主之恥

國民黨主席朱立倫30日晚間出席「反惡罷 戰獨裁」政策說明會桃園龜山場，為第1選區立委牛煦庭站台，呼籲民眾7月26日站出來投下不同意罷免，讓賴清德知道正在犯下全世界最大的民主之恥。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/30 21:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨主席朱立倫今（30）日晚間出席「反惡罷 戰獨裁」政策說明會桃園龜山場，為第一選區立委牛煦庭站台，他批賴清德是獨裁者，正在用最小的民主毀滅最大的民主，呼籲民眾7月26日站出來投下不同意罷免，讓賴清德知道正在犯下全世界最大的民主之恥。

朱立倫讚許牛煦庭是最好的立委，包括桃園市長張善政關心的每項建設、爭取桃園財劃法預算、恢復5個國定假日，牛煦庭也重視80歲以上長輩巴氏量表能免掉、退役軍警消同仁福利，連年輕人要去當兵都能提高待遇，讓年輕人願意保家衛國，這是最好的立委，可是才做一年多卻被發動罷免。

請繼續往下閱讀...

朱立倫話鋒一轉砲轟賴清德說，在全世界民主國家中，絕對找不到一個國家、一個政黨、一位總統，能夠發動罷免在野黨立委，這是歷史上最大的一次民主恥辱，竟然發生在台灣，而發動者就叫做賴清德，近來一位總統正事不做、最大的民怨不關心，卻在搞團結國家十講，「根本是亂台十講，簡稱亂講」，從頭到尾講的是賴清德的國家，而我們的國家是中華民國，賴清德要的是台灣建國，他要打掉雜質，堅持他的台灣民族。

朱立倫更批賴清德沒資格講憲法，賴在參選總統時曾說中華民國的憲法是最大災難，證明他根本是毀憲亂政的總統，他的最大信念是要台灣建國、台灣民族、台灣新憲法，否則身為總統就要遵守中華民國憲法，何以忘記甚至胡亂使用憲法，稱財劃法修法通過是違憲，反觀當年主張財劃法要修法的，包括賴清德、蔡英文、陳菊，如今卻說是違憲，財劃法修法是地方自治的精神，真正讓地方有一些錢、有一些權，但一位總統卻想要「集錢、集權」。

朱立倫表示，賴清德想用最小的民主打敗最大的民主，白話就是要「翻桌重選」，用25%的民眾來通過罷免案，因此國民黨每一席都很關鍵、每一席都很重要，因為民進黨會用4分之一的選票，打敗當年用多數選上的6席立委，這是一個最小民主來毀滅最大的民主，7月26日請大家一定要出來投票。

朱立倫表示，現在還有3、4成的人搞不清楚哪天投票，請大家幫忙宣傳，當天一定要出來投票並投下不同意罷免，選票上看不到立委的名字跟照片，只有同意跟不同意罷免，一定要投不同意罷免。

國民黨主席朱立倫30日晚間出席「反惡罷 戰獨裁」政策說明會桃園龜山場，為第1選區立委牛煦庭站台，呼籲民眾7月26日站出來投下不同意罷免，讓賴清德知道正在犯下全世界最大的民主之恥。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法