賴清德談制憲遭藍砲轟 陳時奮揭真正重點：國民黨扭曲總統原意！

賴清德6/29發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」，其中提到1946年通過的中華民國憲法「台灣是沒有派員參加」，被國民黨砲轟。（資料照）

2025/06/30 22:52

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德昨（29日）日發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」，其中提到1946年通過的中華民國憲法「台灣是沒有派員參加」，被國民黨砲轟失言、改寫史實。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）曝賴清德想表達的原意，國民黨人自認為抓到小辮子，把焦點放在「有、無」台灣代表參與當年制憲會議，反而錯失真正的重點，也就是在台灣施行中華民國憲法毫無正當性！

賴清德6月29日發表「團結國家十講」第三講「憲政體制」時，提及五五憲草或1946年所通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加，一直到前後7次修憲，台灣人民才是修憲的主體，遭國民黨批評搞錯歷史、錯換觀念，當時制憲國大代表台灣就有18位，其中8縣各1人，其他包括台北市、婦女、高山族、農漁業、工會、商業代表、僑選代表都有，均有史實記錄可查。

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對此，陳時奮今天（6/30）在臉書發文，「賴總統發表團結國家十講 ，在第三講提及國民政府在1946年通過的憲法並無台灣代表。事實上，當年的國民大會確實有『台灣省』的制憲代表。國民黨抓住賴總統的失言，扭曲為說謊、無知與改寫史實，把重點放在『有、無』的爭論。國民黨大舉圍剿賴總統，目的在扭曲賴總統的原意，轉移大罷免的焦點。」

陳時奮指出，「賴總統的原意是，中華民國創立時，台灣仍是日本領土。國民政府在1946年通過的憲法，原本只針對中國的三十五省，不包括日本統治的台灣。因為日本放棄台灣主權，這部憲法的制定才有台灣代表。當年的制憲會議『有、無』台灣代表參與並非重點。真正的重點是這部憲法在台灣施行毫無『正當性』可言。」

他接著說：「理由有三。一、這是一部針對大國設計的憲法，人口四億，有三十五個行省。當時的台灣只是人口不及千萬的小島，根本不適合這部大國憲法。二、這部憲法由來自三十六省的代表制定。其他三十五省的制憲代表並無台灣人的授權，沒有資格決定台灣的憲政體制。三、即便這部憲法的制定有台灣代表參與，但這群台灣代表並非民選產生，一樣沒有資格決定台灣的憲政體制。」

最後陳時奮直言，「國民黨扭曲賴總統的失言，把焦點放在『有、無』台灣代表參與當年的制憲會議，反而錯失了真正的重點，即在台灣施行中華民國憲法毫無正當性。簡單講，此件爭議的重點不在『有、無』，而在『正當性』。」

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