高大成撤下「我繳稅不是為了養共匪」 診所換上新布條被讚爆！

陣子在自家診所親掛「我繳稅不是為了養共匪」布條被讚爆的知名法醫高大成，今天（6/30）換上「同意罷免」的宣傳布條。（資料照，民眾提供）

2025/06/30 20:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，首批順利挺進三階的24件國民黨立委+新竹市長高虹安罷免案，將於7月26日舉行投票，各地罷團如火如荼展開催票行動。前陣子在自家診所親掛「我繳稅不是為了養共匪」布條被讚爆的知名法醫高大成，今天（6/30）換上「同意罷免」的宣傳布條。

今年4月間，各地藍委罷免二階連署火熱開展之際，高大成在其位於台中的診所門口掛上「我繳稅不是為了養共匪」的紅布條，引發鄉民熱議。當時他受訪表示，當前台灣面對中國各種文攻武嚇，看到部分國民黨立委種種親中行徑，讓他感到憤怒與憂心，身為台灣納稅人，有權關心政府如何運用財政資源絕不能讓人民的血汗錢變相支持敵對勢力，不應默許國家資源被用來包容甚至支持親中勢力。

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根據《民視新聞網》報導，如今全國大罷免行動挺進第三階段，為了表達支持罷團，高大成診所今天撤下原本的紅布條，在診所招牌上方換上寫著「拜託出門投票，請投同意罷免」10個大字的布條。高大成也呼籲投身罷免的志工，繼續繃緊神經應戰，切勿小看國民黨的動員能力。

該消息曝光後，網友再次大讚「高醫師不僅是為傑出的醫師，更是一位愛國的醫師」、「超級喜歡高醫師，因為他真的真心護台灣」、「給高醫師一個大大的讚」、「這才是台灣人的骨氣」、「這樣就對了，大罷免大成功」、「敢大聲護台灣就值得給讚」、「還是有很多愛台灣的人」、「敢發聲的名人，都配得到respect！」

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