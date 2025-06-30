花蓮罷免傅崐萁 葉霸老師返鄉與千歲團徒步掃街拉票

花蓮知名的退休老師葉春蓮（葉霸）今天下午返回瑞穗跟著罷團一起徒步掃街。（記者王錦義攝）

2025/06/30 19:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁預計在7月26日投票，罷傅團體近日密集的以站街口、掃街、客廳會的方式爭取同意票，花蓮知名的退休老師葉春蓮（葉霸）今天下午四點半，返回故鄉瑞穗，與50多名銀髮族組成千歲罷免團一起徒步掃街，「大家一起挑，力量就不一樣」，把傅崐萁們全部罷掉，把國家安全重新要回來。

葉霸老師右腳退化、疼痛，但最近不是跟著罷團站街頭，就是跟罷團苦行，「量力而為，如果還能動，為了國家，罷免前每一天都很珍貴，我們不能失去國家，不能讓中共接管，努力的一起來做」。葉春蓮說，「傅崐萁是怎樣的人相信已經被看破手腳，帶著許多潛伏在台灣的共匪，一起搗亂我們國家、顛覆我們的國家，我已經老了沒多少時間，但看到學生們、年輕人、小孩，淪落到被共產黨統治情何以堪，絕對不能說讓共產黨統治看看。」

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「我一直堅持下去就是為了台灣、為了國家」，葉春蓮說，這次罷免不是為了黨派、不是為了花蓮，是為了台灣、為了國家，今天這麼多家鄉的銀髮族站出來，「瑞穗的銀髮族在二階段衝出600多張連署單，讓我眼淚都要流出來，瑞穗的鄉親還有記得我這個已經變老的孩子」，銀髮族還可以做很多事情，不是只坐著乘涼，愛國心不落人後，保護國家的責任在於每位台灣人。

對於傅崐萁明天在花崗山中正體育館舉行反罷免宣講，葉春蓮說，那裡是她被傅崐萁排除出去的難過地點，她今天去運動的時候特別繞進去看看，已經排滿了椅子，她跟工作人員聊起來說：「明天在這裡的人，不管是台上的人、台下的人都是我們的同胞，都不是我們的敵人，大家各自有想法不同，可以有不同的支持對象，但我們的敵人是在海峽對岸」。

葉春蓮說，她在瑞穗念國小、國中，到外地大學唸完，一直都住在瑞穗，「這裡是對我很重要的家鄉、感情非常深刻」，看她長大的長輩都還在，她的同學、後輩都還很多住在瑞穗，大哥、姊姊以前的同學見到面都會特別有懷舊、激動的感情，今天有這樣的遊行活動，若瑞穗還記得她這個變老的孩子，希望能催出一些同意票，一起保護國家。

花蓮傳奇名師「葉霸」葉春蓮拿師鐸獎，桃李滿天下。台大化工系教授藍崇文今年3月就在臉書寫文回憶說，「葉家一直都是瑞穗街上的傳奇」，桃李滿天下。葉春蓮出生於民風純樸的花蓮縣玉里鎮，在家中排行第三，上有兄姐各一、下有兩個弟弟，之後舉家住在瑞穗。

葉霸右腳不方便，但仍堅持跟著罷團一起遊行。（記者王錦義攝）

花蓮罷免傅崐萁預計在7月26日投票，罷傅團體近日密集的以站街口、掃街、客廳會的方式爭取同意票。（記者王錦義攝）

葉霸右腳不方便，但仍堅持跟著罷團一起遊行。（記者王錦義攝）

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