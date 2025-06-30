賴清德團結第三講提及制憲 盧秀燕要總統多關心經濟

台中市長盧秀燕針對總統團結三講，再度建議賴總統多重視民生經濟。（記者歐素美攝）

2025/06/30 18:59

〔記者歐素美／台中報導〕針對賴清德總統團結國家十講，第三講提及制憲欠缺台灣代表性等問題，台中市長盧秀燕今天再度要求總統多關心民生疾苦及經濟、民生等問題，並針對發生戰爭時，國家的準備方案是什麼？提出說明，以安民心。

台中市議會主辦的全國地方議會議長、副議長114年第2次聯誼座談會，今晚在后里區麗寶福容大飯店舉行，台中市長盧秀燕出席前接受媒體聯訪，媒體針對賴總統團結國家第三講提及制憲欠缺台灣代表性等詢問盧有何看法？

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盧秀燕表示，美麗島電子報這兩天有一個民調，其中有一個很重要的題目是指如果總統開講，民眾希望總統講什麼？其中第一名佔67.5%，有近七成民眾希望總統講經濟，因此，她再次建議總统針對民意，提出經濟的議題，以回應及開講。

盧秀燕指出，台灣目前的經濟情勢非常具有挑戰性，因為現在台幣從32元升值到29元，升了3元，台灣的經濟命脈所有出口商都在流血，所以今年是我們經濟非常艱苦艱鉅的一年，壽險業也因台幣升值而面臨嚴重虧損，短短幾天虧了約500億元，未來它的支付性及安全性，令人擔憂。

盧秀燕說，我們很關心總統如果有時間開講，能夠針對經濟、民生疾苦及民生的議題回應，並針對目前匯率、出口不利的問題，關稅、甚至能源、石油及天然氣供應等問題，還有若發生戰爭，國家的準備方案是什麼，總統應提出準備方案，以安民心。

另有媒體詢問盧秀燕是否將支持前台中市長胡志強參選國民黨黨主席，以作為其黨主席代理人，盧秀燕則以「聽不懂」，而不予以回應。

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