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    傅崐萁號召藍白翹班辦反罷造勢 周軒酸：延會是為了傅總召職涯規劃！

    傅崐萁將於7月1日辦花蓮反惡罷團結大會。（資料照）

    傅崐萁將於7月1日辦花蓮反惡罷團結大會。（資料照）

    2025/06/30 20:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全國大罷免行動挺進第三階段，被視為「首惡」的國民黨立院黨團總召傅崐萁，為保住自己的位置，宣布明日（7/1）在花蓮舉辦「反惡罷團結大會」，而且還一口氣連辦2場。對此，政治工作者周軒狠酸，藍白先前說延會到8月31日是要處理重大民生法案，現在看來只是要處理傅總召的「重大職涯規劃」！

    罷免連署率高居被罷藍委前段班，怎麼也沒有想到自己在地方上受到如此威脅的傅崐萁，近期積極「回防」花蓮，並宣布7月1日要舉辦「反惡罷團結大會」花蓮場，而且要在1天之內連辦2場，上午北區場為早上9點到中午12點，地點在中正體育館；下午的南區場則是下午3點至5點，地點在玉里藝文中心。

    周軒今（6/30）下午分享當天活動的宣傳海報，可以看到傅崐萁除了邀請一眾藍白不分區立委，還有網紅「館長」陳之漢和「歷史哥」李易修。周軒表示，「今天是6月30號，2025年上半年的最後一天，非常適合來為大家揭穿國民黨黨團與台灣民眾黨的謊言。各位看一下這一張海報上面的日期與時間。7月1號剛好就是明天是禮拜二。我們的傅崐萁總召，居然在立法院開會的時間，早上9:30跑去花蓮辦造勢大會！」

    他接著酸：「你看看這張海報上參加的還有誰？國民黨的現任立委葛如鈞、陳菁徽、陳玉珍、吳宗憲、謝龍介、林倩綺，以及民眾黨的現任立委林國城和張啓楷。藍白不是說延會到831是為了處理什麼重大民生法案？現在看來只是為了處理傅崐萁總召的重大職涯規劃啊！」

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