環境部發文稱談空污「理解錯誤」 蘇俊賓反擊：為不嚴謹論述賠上公信力

桃園市副市長蘇俊賓（資料照）

2025/06/30 20:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕環境部今（30）日針對桃園市副市長蘇俊賓5月初的言論發出新聞稿澄清，蘇俊賓隨即發文回應，當時他想提醒環境部與部長彭啓明，不要用片面資訊誤導民眾，事隔1個多月，謝謝環境部新聞稿點名他，代表重視他之前的看法，但「為了堅持一個不嚴謹的論述，賠上一個機關的公信力，實在不值得」。

環境部長彭啓明先前受訪時指出，火力發電廠影響空氣品質僅佔2.3%，而蘇俊賓接受節目訪問時提到，所謂2.3%僅是PM2.5的數字，未提及氮氧化物NOx、硫氧化物SOx等數據，事隔1個多月，環境部今（30）日發出新聞稿澄清，「排放量不等於濃度貢獻」，並指出蘇俊賓對空污傳輸與化學反應的理解明顯錯誤。

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蘇俊賓回應，這個「討論」的緣起，主因是彭啓明5月初在節目中表示，「火力發電造成的空污是2.3%」，當時他即提醒環境部和彭啓明，要提供完整的數據及推估依據，不要逕以「火力發電造成的空污是2.3%」來誤導民眾，以免造成民眾錯誤的印象，誤以為火力發電廠是沒有空氣污染或者空氣污染極低，同時，他也找出不需要推估值、不需要解釋氣候與大氣條件、光化學反應和模型參數的直接排放值原始數據，說明火力發電廠的污染排放佔比遠遠不止2.3%。

蘇俊賓表示，他當時期待彭啓明和環境部，適當地調整對外揭露資訊的嚴謹度，做適度地修正調整即可，「沒想到1個多月後，突然冒出這樣的新聞稿，讓我有點失望」，也質疑環境部是想堅持火力發電廠的污染貢獻很低？還是想澄清彭部長的論述科學上沒有問題？在新聞稿上他又看到了好幾個環境部角色上的風險和不該。

蘇俊賓另以5點具體回應環境部，其中，點名環境部新聞稿中這句「排放量大也不等於對大氣中空氣污染貢獻比率大」存在爭議，他認為，這句話應該也是歷年環境部對外新聞稿罕見的觀點，除了對於環境部本身的角色是一大諷刺外，這種很像專業人員鑽牛角尖時常看到的辯證邏輯，實在不適合出現在環境部的新聞稿；而環境部以「排放量大也不等於對大氣中空氣污染貢獻比率大」這樣的觀點用於公共事務的溝通，也非常危險。

他強調若這種歪理可以當作環境部的主要論述，請問中央和地方政府還需要環評的時候進行總量管制嗎？還需要針對固定污染源的設置或操作許可進行總量的把關嗎？且此一邏輯用用於河川中的「水污染排放管制」也會有同樣的問題，忽略源頭污染排放佔比，而引用後端的推估數據做為全貌，是捨本逐末。

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