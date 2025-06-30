大法官被提名人拜會民眾黨團 張啓楷提「必考題」：盼至少通過2人

總統府秘書長潘孟安（前中）陪同大法官被提名人拜會立院民眾黨團。（記者方賓照攝）

2025/06/30 19:59

〔記者林哲遠／台北報導〕總統府秘書長潘孟安今偕大法官被提名人拜會立法院民眾黨團。民眾黨團要求被提名人提早繳交問卷，別像上次的大法官被提名人拖到審查前一天才交回，黨團副總召張啓楷也在會中強調，法庭直播、廢除監察院等兩項為審查的必考題，若詢答得很好，他期待至少有2位可以通過。

司法院長提名人為台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明、副院長提名人為最高法院法官蘇素娥，大法官提名人為中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官林麗瑩、政大法學院特聘教授詹鎮榮、前考試委員現任台北大學法律學系陳慈陽。

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黃國昌指出，民眾黨秉持把國家利益置於政黨利益之上理念，去年民眾黨團率先提案將考試院正副院長及委員同意權審查排入立法院議程；此次大法官人事權審查及同意權投票，也是由民眾黨主動提案後排入立法院議程。

黃強調，民眾黨團也針對本次七位大法官被提名人提出問卷，在上一次審查時，大法官被提名人是拖到審查前最後一天才交回問卷，讓立法院沒有感受到應有的尊重，期盼這一次能讓全體國人，看到高品質的大法官審查過程。

潘孟安回應，立法院、總統府都是憲政機關，在審核的過程與審議的過程，例如說在書面的問卷，相信每位大法官被提名人都會暢所欲言，未來在審議的過程，也會發揮所學所長來做相關答詢，希望能夠得到民眾黨團以及國民黨團等所有黨團的支持，讓司法院能夠正常的運作；司法院長提名人蔡秋明則說，他有注意到審查日期是民眾黨團所安排，因此向民眾黨團表示感謝。

張啓楷表示，在總統提名本次大法官後，社會各界對這份名單並無惡評，除了有較多人討論司法院長被提名人背景，且有檢審一家親的疑慮。不過，他也重申，民眾黨團送出的問卷，不應該拖到壓線的最後一天、7月9日前才回覆，而法庭直播、廢除監察院等兩項為審查過程中的必考題，若詢答得很好，他期待至少有2位可以通過。

會後，針對媒體詢問，目前是否有具體支持人選？黃國昌僅說：「沒有。」張啓楷則補充，還需視被提名人問卷答題情況，並經過黨團討論才會做出決定。

會後民眾黨立法院黨團舉行記者會說明，中為黃國昌，右為張啓楷。（記者方賓照攝）

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