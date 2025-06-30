2089名中配未繳喪失原籍證明 移民署：不會逕行註銷身分

移民署。（資料照）

2025/06/30 17:26

〔記者王冠仁／台北報導〕為避免民眾同時具有兩岸戶籍，形成雙重身分而造成權利義務重疊或衝突，內政部移民署近來推動作業，要求在台生活、約1.2萬名中國配偶、定居人士繳交「喪失原籍證明」，這項作業時間截至今天為止。移民署統計，截至本月25日為止，仍有2089人尚未出面；對此，移民署強調，會協助當事人辦理相關事宜，不會逕行註銷當事人身分。

移民署統計，截至6月27日，已完成查核者暫計10057人，占82.8%。在10057人中，包含已繳附證明文件者5691人，經同意具結、延期者2608人，以及確認出境長居海外尚未回國，經移民署列冊註記於入境時當面通知補辦者1758人。至於因為未居住原設籍地、尚未與政府聯繫者，暫計2089人。

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針對有2千多人沒有出現，移民署已積極查訪，對於年紀較長、位居偏鄉等對象，將結合中央與地方，以及各種公私協力管道，盡力尋找。通知到當事人後，再進一步協助當事人辦理相關事宜，不會逕行註銷當事人身分。

移民署強調，基於維護國家安全、依法行政、執法公平與公正性，兩岸單一身分制度必須獲得嚴格遵守並落實執行。藉由本次專案，可以獲得法律上完整、合法的台灣身分，真正在台灣安居樂業。

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