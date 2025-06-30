罷免羅明才領銜人遭罷團切割！吳柏瑋提告：「私藏300份提議書」是謠傳

新店罷團「拔羅波」第二階段補件完成，但團隊發出聲明宣布與領銜人吳柏瑋（中）分手。（資料照）

2025/06/30 18:51

〔記者陳奕劭／新北報導〕發起罷免新北市國民黨籍立委羅明才的公民團體「拔羅波」今天（30日）聲明，未來團隊任何活動與罷免羅明才領銜人吳柏瑋無關。對此，吳柏瑋回應，兔死狗烹、卸磨殺驢是人之常情，但造謠說謊不該姑息，他遭受私藏提議書等眾多無憑無據的指控，他已提告罷團，將由司法釐清真相。

吳柏瑋表示，罷團聲明眾多指控無憑無據，甚至出現「私藏300份提議書」的嚴重控訴，雖然二階送件後，兔死狗烹、卸磨殺驢是人之常情，但他很委屈。

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他指出，第一階段送件前，罷團可以隨意進出他的工作室；而第一階段造冊地點並不在工作室，運送提議書當天也有罷團成員前來工作室，若有「私藏」早被發現，簡直欲加之罪何患無詞。

吳柏瑋說，3月7日討論第二階段是否與聯盟合開記者會，他主張獨自召開記者會，最終當天沒有共識，最後有人提出「另外拉群，結論再告訴他」，因此他隔天以身體不適為由發文，讓罷團有一個台階下。但罷團對外宣稱「吳柏瑋不能接受討論」卻不提「罷團另外拉群組」，何辜?

談到被地方人士威脅，吳柏瑋說，自己被請去「吃飯」以後，罷團找來前輩與友人遊說，但只是告知要「躲」，但是「躲多久」、「躲的過程生計怎麼辦」、「送件後的報復」等問題卻沒有答案。他只是希望參與討論安全，需要送件前後的規劃，並積極尋求地方與警力協助。如今罷團宣稱都是「吳柏瑋不同意」，讓他覺得很無辜。

吳柏瑋強調，兄弟爬山各自努力，造謠說謊不該姑息，他已經針對不實指控提告，剩下交由司法釐清；罷免羅明才是終極目的，第三階段請記得投同意罷免。

罷免羅明才領銜人吳柏瑋表示，已提告不實指控，將交由司法定奪。（吳柏瑋提供）

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