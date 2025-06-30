藍營高市議員黃紹庭涉詐1455萬助理費 判2年緩刑5年、褫奪公權5年

高市議員黃紹庭判刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年。（資料照）

2025/06/30 16:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費案，檢方偵結後將黃紹庭夫妻及12名助理起訴，高雄地方法院今（30）日下午宣判，依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判黃紹庭徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年。

身兼國民黨中常委的高雄市議員黃紹庭被檢方指控長期詐領助理費，檢調去年9月26日收網前一刻，黃搭機跑到中國，3天後才回國投案，他當時自錄影片澄清沒有詐領助理費，被檢方聲押獲准才坦白，並繳回1455萬餘元犯罪所得，高雄地檢起訴黃紹庭夫妻及12名助理，檢察官認為他已坦然認錯、配合偵辦，建請法院從輕量刑；法官諭令黃150萬元交保。

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檢方起訴書指出，黃紹庭從2014年12月當選高雄市議員，連任3屆，期間他用妻子及12名助理的名義，填載不實文件向高雄市議會辦理申報，等議會撥款後，再交代助理提領並交由黃紹庭統籌運用或存入指定帳戶，以支應私人或服務處的各項費用。

檢方認為，黃紹庭連任3屆高雄市議員，竟利用議員身分，長期詐領助理補助費，犯罪所得高達1455萬餘元，惡性重大，且於查緝之初散播不實訊息混淆視聽，但考量他犯後坦承犯行，並配合指證共犯，且主動繳回犯罪所得，建請法院予以從輕量刑。法官召開接押庭時，同意黃以150萬元交保，並啟用最新電子監控手機，要求他每週四、週日報到2次。

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