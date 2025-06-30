罷免洪孟楷陸空衝刺 方柏翔：三階全面啟動拚民意投「同意票」

公民團體「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔宣布進入罷洪三階行動，啟動陸戰與空戰策略，全面衝刺到7月26日罷免投票日，爭取選民支持，展現強大民意。（記者羅國嘉攝）

2025/06/30 18:06

〔記者羅國嘉／新北報導〕全台大罷免三階投票進入倒數26天，推動罷免國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔宣布進入罷洪三階行動，啟動陸戰與空戰策略，全面衝刺到7月26日罷免投票日，爭取選民支持，展現強大民意。

方柏翔表示，第三階段行動聚焦三大面向，包含「陸戰行動持續擴展」志工每日在人潮聚集處舉牌宣講、發送印有罷免訴求的面紙與扇子，加強民眾認知與支持；「跨區串聯升溫聲勢」像是7月4日將參與花蓮「護國大繞境」誓師大會、7月5日參加雙北「青鳥再現，紅委不見」機車串騎活動，以行動宣傳喚起雙北民眾關注；最後是「增加街講與提升危機應變」加強街頭宣講與危機應變能力，導入民防課程，提升志工自我保護與突發狀況應對能力。

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方柏翔表示，透過這些有計畫的行動與培訓，將凝聚更多支持力量，讓新北市民看清事實，共同在7月26日投下神聖的「同意罷免」票，罷免不適任的立委。

公民團體「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔宣布進入罷洪三階行動，啟動陸戰與空戰策略，全面衝刺到7月26日罷免投票日，爭取選民支持，展現強大民意。（記者羅國嘉攝）

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