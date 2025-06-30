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    桃園罷團廣告突遭關切全面暫停 桃市府、客運業者回應了

    桃園罷團在公車刊登罷免廣告，傳出因遭關切而全面暫停。（取自陳曉煒臉書）

    桃園罷團在公車刊登罷免廣告，傳出因遭關切而全面暫停。（取自陳曉煒臉書）

    2025/06/30 16:56

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第1選區罷免牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒今（30）日在臉書發文指控，原在全桃園25輛公車、18面以上LED牆刊登罷免廣告，卻突然被關切而全面暫停，懷疑關切者是來自桃市府相關處室，將於7月1日召開記者會，除了尋求繼續上刊的可能，也呼籲支持者透過網路協助轉發罷免廣告。

    對此，桃市府交通局強調，桃園市候車設施廣告物刊登與管理，是依桃園市廣告物管理自治條例辦理，主要規範交通局所設置的公車站牌、候車亭或智慧型站牌電腦顯示板的廣告，而各客運業者所屬的公車車輛，非屬交通局所轄管範圍，也不是上述條例的限制範圍，交通局並未要求或干預各客運業者在其所屬公車張貼廣告的內容。

    客運業者表示，車體均委託廣告公司全權負責，雙方簽署的代理合約內容，雖有要求避免政治敏感議題、妨害善良風俗廣告等條件，但並不會阻止廣告上架或下架，僅需修改爭議內容即可，像是選舉期間各政黨的廣告都有在車體廣告中露出，對於罷團的說法無法回應；廣告公司表示，並未受到關切，主要是廣告涉及政治爭議議題，在肖像權上有問題，因與客運業者簽訂有代理廣告合約，合約內都有載明，目前都還在開會討論中，也與罷團討論改版。

    陳曉煒表示，原在全桃園25輛公車、18面以上LED牆刊登罷免廣告，LED牆主要分布在桃園市中心，許多支持者也拍照PO網大喊「感動」，豈料，才1、2天就因被關切而全面暫停，要求他們修改一些文字後才能重新上刊，懷疑關切者來自桃市府相關處室，並以肖像權當作理由，警告桃市府相關局處，不要如此濫用權力，嚴重行政干預。

    陳曉煒表示，將於7月1日召開記者會，由於「不改版就不給上」，一來會尋求繼續上刊的可能性，也要號召支持者透過網路協助轉發罷免廣告。

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