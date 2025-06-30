中駐捷克使館人員試圖追撞蕭美琴 中國外交部竟嗆沒有什麼「副總統」

中國外交部發言人毛寧。（翻攝直播，資料照）

2025/06/30 16:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕捷克情報局證實，副總統蕭美琴就任前於2024年3月訪問捷克時，中國駐捷克大使館人員曾尾隨蕭美琴的車隊，試圖以車追撞，引發國際社會關注及譴責。對此，中國外交部發言人毛寧今天反嗆說，台灣是中國的一部分，沒有什麼「副總統」。

毛寧30日在中國外交部例行記者會聲稱，中國外交人員一貫遵守駐在國的法律法規，「民進黨當局」無論如何變換花樣搞「倚外謀獨」，企圖挑撥中國和建交國的關係，都掩蓋不了他們的險惡圖謀，也是不會得逞的。

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蕭美琴在去年1月的台灣總統大選中與賴清德搭檔參選，並當選副總統，但中國政府早在蕭擔任駐美代表期間，就認定她是「台獨頑固份子」，並宣布實施制裁。

陸委會此前表示，中共一再罔顧台灣民意，對我國民主選舉產生的副國家元首籌謀暴力威脅，甚至在正、副總統尚未就職前，即企圖對我方進行恐攻威嚇，不但充分暴露中共政權暴力本質，更證明毫無與台灣民選政府善意溝通的誠意。

陸委會強調，北京當局應立即就此次違反國際規範、危害人身安全的不文明行徑，向台灣及國際社會公開說明並道歉，承諾停止一切對台灣官員及國人之騷擾、恐嚇行動。

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