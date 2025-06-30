遭爆策畫跟監衝撞蕭美琴 中外交部竟指台灣挑撥離間！

中外交部發言人毛寧暗指我國捏造中國駐外武官在捷克跟監蕭美琴的消息，責怪我方企圖挑撥中國和建交國的關係。（路透檔案照）

2025/06/30 19:14

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國副總統蕭美琴去年就任前應邀出訪捷克時，傳出遭中國駐外武官跟監，捷克情報單位26日證實此事，還驚爆中方有針對蕭美琴車隊的「衝撞計畫」，引發各界熱議。沒想到中國外交部今天（30日）竟暗指我國「捏造消息」，責怪我方企圖挑撥中國和建交國的關係。

2024年3月間，蕭美琴應歐洲智庫和政壇人士邀請，訪問捷克、波蘭及立陶宛等國。不料4月份捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）主任楊雅嚳（Jakub Janda）轉述捷克媒體消息，爆料蕭美琴訪捷期間，其車隊遭中國軍事外交人員跟車尾隨。該車甚至在跟蹤蕭美琴車隊的過程中，差點因闖紅燈而釀成車禍，也因此被捷克警方攔停，發現駕駛是名中國駐布拉格使館軍事部門的外交官。

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捷克媒體《iROZHLAS》後續針對此事展開調查，發現相關跟監行動由中國大使館軍事處3名外交官執行，蕭美琴一踏上捷克國土，中方隨即啟動計畫。捷克軍事情報局本月26日向《iROZHLAS》證實，，當時北京下令駐布拉格大使館武官，對蕭美琴的車隊進行跟監，蒐集她與捷克政要、公共事務代表會晤情資等行動，並披露中方行動包括危及蕭美琴人身安全的「衝撞計畫」。

對此，蕭美琴28日在X平台以英文發文，對各國聲援反對中方暴力和脅迫行為表達感謝，這顯示台灣不會因恐嚇而被孤立。蕭美琴也強調，她不畏懼中共的非法活行動，她會繼續在國際社會為台灣利益來發聲。

而中國外交部發言人毛寧今天主持例行記者會時，被記者提問：「蕭美琴稱，她不會被北京嚇倒。據報道，其去年在捷克布拉格期間被中國外交人員尾隨。外交部對此有何評論？」毛寧回應稱：「首先，台灣是中國的一部分，沒有什麼『副總統』。中國外交人員一貫遵守駐在國的法律法規。民進黨當局無論如何變幻花樣搞『倚外謀獨』，企圖挑撥中國和建交國的關係，都掩蓋不了他們的險惡圖謀，也是不會得逞的。」

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