民眾撿柴被押往山區槍斃 權復會6月賠償65件逾1.8億元

威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會。（資料照）

2025/06/30 17:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨在戒嚴時代實行恐怖統治，「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」今日表示，6月27日該會召開董事及監察人會議，通過64件生命或人身自由賠償金申請案，以及1件財產所有權被剝奪案件，總賠償金額超過1.8億元。

權利回復基金會說明，截至5月底，就威權統治時期國家不法行為致被害者生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2599件，其中2263件獲得賠償、另有64件駁回、60件撤回申請；名譽回復證書申請案，截至上月底已通過3369件、55件駁回。

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基金會指出，本次通過的生命或人身自由受侵害案件中，包含多起凸顯威權時期國家不法行為的案例，有被害者僅是外出撿柴，卻被押往山區槍斃、或有被害者因聽聞有士兵追趕民眾、出於善意讓民眾躲入家中，卻一同慘遭槍殺。亦有學校學生因參加讀書會遭無故關押10餘載，青春年華在冤獄中度過。

基金會表示，財產所有權被剝奪的案件方面，截至5月底則已受理312件、其中28件通過賠償，另有51件撤回申請、162件駁回，駁回案件多為判決未宣告沒收、或有宣告沒收但後經國防部准免沒收、或依現有資料亦查無財產因國家不法行為遭剝奪情事。

基金會指出，本月董事會通過的財產案件中，有被害者遭沒收土地等財產，經基金會調查事實及證據發現財產沒收後收歸公有，故以原物返還方式將財產歸還予被害者之後代繼承人。

基金會強調，將持續推動權利回復相關業務，積極協助所有符合資格的受害者及其家屬。轉型正義應匡正威權統治時期違反自由民主憲政秩序之國家不法行為，並回復被害者應有的權利。

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