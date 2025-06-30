賴清德：期待英國公開支持台灣加入CPTPP 共創印太經貿新局

總統賴清德今接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）時表示，期盼英國能公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同創造共榮發展的印太經貿新格局。（圖由總統府提供）

2025/06/30 15:57

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）時表示，前年台灣和英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」，今日台英雙方再簽署三項子協議，有助於推升雙邊經貿合作，期盼英國能公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同創造共榮發展的印太經貿新格局。

賴清德表示，近年來台英關係越來越密切，雙方除了在離岸風電、創新科技以及文化教育等領域持續加強合作外，也在經貿、能源及農業等關鍵領域，建立定期對話機制，現在英國是台灣在歐洲第四大貿易夥伴、第二大投資來源國以及第三大投資目的地國。

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賴清德說，前年台灣和英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」，是台灣與歐洲國家簽署的第一個制度化經貿架構，格外具有意義，今天這項協議進一步開花結果，很高興台英雙方針對「投資」、「數位貿易」以及「能源與淨零排放」等領域，再簽署三項子協議，有助於推升雙邊經貿合作，促進彼此產業發展。

賴清德也感謝英國政府長期支持台海和平穩定，並表示，這個月英國發布「戰略防衛檢討」及「國家安全戰略」兩份報告，反對任何單方面改變台海現狀企圖，不僅展現台英目標一致，也彰顯出印太與跨大西洋區域的安全與繁榮密不可分。

賴提到，英國下議院在去年11月通過友台動議，明確指出聯合國大會第2758號決議，沒有建立中華人民共和國對台灣的主權，也沒有決定台灣在聯合國的地位。英國政府也回應此動議，首度公開表達對2758號決議的立場，表示反對任何擴大解釋該決議來改寫歷史的企圖。對此，要代表台灣人民再次表達最由衷的感謝。

賴清德表示，台灣和英國在科技產業具有高度互補優勢，面對全球供應鏈重組等國際經貿局勢，相信台灣和英國是彼此密不可分的關鍵夥伴，期盼英國能夠公開支持台灣加入CPTPP，共同創造共榮發展的印太經貿新格局。

總統賴清德今接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）時表示，期盼英國能公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同創造共榮發展的印太經貿新格局。（圖由總統府提供）

總統賴清德今接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）時表示，期盼英國能公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同創造共榮發展的印太經貿新格局。（圖由總統府提供）

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