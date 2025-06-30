立院初審新住民發展署組織法 關鍵條文保留送協商

立法院司法及法制、內政委員會今舉行聯席會議，並初審通過「內政部新住民發展署組織法草案」等案，但多數條文都保留送交朝野黨團協商。（記者謝君臨翻攝）

2025/06/30 16:02

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制、內政委員會今舉行聯席會議，並初審通過「內政部組織法第5條條文修正草案」及「內政部新住民發展署組織法草案」，但朝野立委及在場官員對於法案施行日期、國考是否納入新住民發展署執掌、副署長編制員額為1或2人等關鍵條文均無法達成共識，多數條文都保留送交朝野黨團協商。

司法、內政委員會今舉行第4次聯席會議，併案審查由國民黨團、民眾黨團及朝野立委所提出的「內政部組織法第5條條文修正草案」及「內政部新住民發展署組織法草案」，邀請內政部次長吳堂安等人列席。

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有關內政部組織法部分，對於民眾黨立委麥玉珍所提出的修正動議，行政院人事行政總處副人事長張秋元表示，該修正動議增列第4款（設新住民發展署）於本條文修正公布後3個月內施行，但因考量組織籌備作業，包括經費籌措等，目前新設組織施行日期的原則都是讓行政機關另訂施行日期，建議比照處理。

吳堂安也說，組織法制定公布後，從掛名、廳舍租賃修繕、預算辦理、資訊系統建置還有相關人員移撥，採購招標也要一定時程，3個月不可能做完。經討論，該條條文保留送交朝野黨團協商。

而在新住民發展署組織法部分，僅通過名稱、第4條「本署置主任秘書，職務列簡任第十一職等。」及第5條「本署為應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。」其餘條文均保留。

對於藍白黨團、立委將國考納入新住民發展署執掌，民進黨立委羅美玲表示，他的版本並未納入，新住民分為已設籍和未設籍，未設籍者如何參加國考？且國考權責在考試院，並非由小小三級機關一個署辦理，這和憲法規定不符。

羅美玲說，其餘新住民發展署執掌部分，藍白版本寫「新住民廣播電視之規劃、培植、輔導及發展。」他的版本用「媒體」範圍更廣。另，民眾黨團版本用「新住民參與社會保險之推動…。」他的版本則是用「社會福利」，保險屬於社福的一部分，社福範圍也涵蓋較廣。

關於副署長人數，朝野立委提案為2人，但吳堂安建議1人即可，在人員編制上會比較適當。他說，機關100員額大致上都是設置1位副署長，他希望增加基層員額而非主管，在推動新住民業務上應會更順利。

對此，國民黨立委王鴻薇認為，「你有沒有編足是行政權限。」但民進黨立委莊瑞雄則說，行政部門在分工設置有一定條件，不會說多1個就宣示對新住民更好照顧，為設而設不知道在幹什麼。行政部門所言合理，尊重其他委員不同看法。

此外，有關「優先進用具新住民身分者，或是不得低於30%」的條文。民進黨立委沈發惠認為，新住民不能比照對原住民的保障，第一基於憲法，第二基於原民歷史遭遇，過去對原民不公平對待，予以保障。他也說，原民歷經10代仍具備其血統，但新住民來台後經過5代後，不能還說是新住民而有特殊待遇。

對於上述爭議條文，會議主席、國民黨籍召委吳宗憲裁示均保留送朝野協商。

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