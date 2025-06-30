廖先翔、徐巧芯戲謔蕭美琴遭中國外交人員追撞 簡舒培批「價值背叛」

民進黨議員簡舒培指國民黨「外交與國防」立委們表現出令人錯愕的荒腔走板。（記者何玉華攝）

2025/06/30 17:18

〔記者何玉華／台北報導〕副總統蕭美琴去年在捷克遭中國外交人員跟監與追撞，國民黨立委廖先翔、徐巧芯的態度引發怒火；民進黨議員簡舒培指國民黨立委們的表現令人錯愕的荒腔走板，不只是立場錯亂，而是價值背叛！不只是冷血，更是令人極度不齒。

簡舒培說，中國大使館人員尾隨，甚至企圖製造車禍，明確危及國家副元首人身安全的行為，嚴重違反外交公約、踐踏捷克主權、侵犯我國尊嚴與安全，是赤裸裸的中國外交暴力，應該全台一致譴責；但徐巧芯卻要捷克給交代？用「個人行為」淡化中國外交暴力，是故意為之，還是真的無知？

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簡舒培認為，國民黨的「外交與國防」立委們表現出令人錯愕的荒腔走板：廖先翔嘲諷、影射是假新聞，還回嗆質疑他的民眾是假新聞的死忠受眾。質疑廖先翔才是替中國說話的那一方。而徐巧芯則說「嚴肅要求捷克要給蕭美琴交代」，還說「守護蕭美琴最好的方式是要求捷克政府把中國情報員繩之以法」，完全迴避中國政府的責任本質。

簡舒培指出，策動情報尾隨與衝撞的，是中國政府，現在出來幫中國轉移焦點、質疑捷克、甚至抹黑媒體的，竟然是中華民國的現任立法委員？這不只是立場錯亂，而是價值背叛，難道歹徒闖進家裡攻擊客人，第一反應不是譴責兇手，而是質疑客人誇大、懷疑新聞造假，甚至怪鄰居沒報警？

她說，中國的行為是國際情報戰與外交暴力，捷克是挺台受害國之一，現在卻是國民黨立委在嘲諷、在幫中國開脫、在攻擊台灣與友邦。這樣的行為，不只是冷血，更是令人極度不齒。

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