為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨擴大「新二代」計畫 招募12位立委實習生

    民進黨新住民事務部主任羅美玲、立委林月琴今召開記者會宣布，今年擴大辦理「民主超『新』星：新二代國會計畫」，將招募12位20至30歲的新住民二代青年。（記者塗建榮攝）

    民進黨新住民事務部主任羅美玲、立委林月琴今召開記者會宣布，今年擴大辦理「民主超『新』星：新二代國會計畫」，將招募12位20至30歲的新住民二代青年。（記者塗建榮攝）

    2025/06/30 16:56

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨新住民事務部主任羅美玲、立委林月琴今召開記者會宣布，今年擴大辦理「民主超『新』星：新二代國會計畫」，將招募12位20至30歲的新住民二代青年，遴選、培訓後到民進黨立委辦公室實習，讓青年實際了解國會運作、參與政策討論。

    根據民進黨規劃，今年實習名額要從9位增加到12位，協辦包括立委羅美玲、許智傑、林月琴、李坤城、賴瑞隆、吳秉叡、郭昱晴、鍾佳濱、林楚茵、王義川、陳俊宇、范雲辦公室，並邀請多位資深政治工作者授課，聚焦「國會實務」、「社群經營」、「組織運用」、「預算審議」以及「媒體互動」5大面向，全面提升學員的政治敏感度與實務能力，期盼他們未來能在國會或公共領域中發揮影響力，成為推動改變的新力量。

    「新二代國會計畫」即日起至7月16日開放網路報名，經面試遴選12位培力生後，在完成培訓課程後進入民進黨立委辦公室，展開為期2個月實習，每月提供1萬5200元津貼，並納入勞健保，培訓時數以80小時為上限，活動詳細可查詢民進黨新住民事務部IG。

    羅美玲表示，希望透過這個計畫，讓更多對公共事務有熱忱的新二代青年，能夠實際了解國會運作、參與政策討論，去年的第一屆學員，多數仍活躍於政治與公共事務領域，期盼新一屆學員能激盪出更多創意與火花。

    林月琴說，台灣是移民社會，不同族群、不同文化在這片土地上一起生活、一起努力，就是台灣最珍貴的地方，希望讓更多有想法、有熱情的新二代年輕人走進國會，從自身的多元觀點出發，帶來不一樣的觀察和思考，同時也期盼能趁早培養這些年輕人，不要等到他們想參與的時候，卻因為學業、工作等現實因素而錯失了成長與準備的機會。

    第一屆學員蕭正傑分享說，先前在吳思瑤辦公室實習時，參與新聞露出彙整、輿情回應影片製作、議題資料蒐整等日常幕僚工作，並協助質詢稿撰寫，甚至有機會隨同委員親赴第一線，參與國會現場的政治攻防，讓他對立法機關的運作模式與幕僚角色有了更深刻的理解與體會。

    第一屆學員、目前是新住民事務部專員李采薇也說，推薦所有對公共事務有興趣的朋友報名參加，相信各位前輩們都會很樂意給予指導和照顧，鼓勵大家放心去做、放心去問，放心在這裡學習、成長，因為國會、社會、民主，「真的需要我們這一代人」，一起參與、一起改變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播