民進黨擴大「新二代」計畫 招募12位立委實習生

民進黨新住民事務部主任羅美玲、立委林月琴今召開記者會宣布，今年擴大辦理「民主超『新』星：新二代國會計畫」，將招募12位20至30歲的新住民二代青年。（記者塗建榮攝）

2025/06/30 16:56

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨新住民事務部主任羅美玲、立委林月琴今召開記者會宣布，今年擴大辦理「民主超『新』星：新二代國會計畫」，將招募12位20至30歲的新住民二代青年，遴選、培訓後到民進黨立委辦公室實習，讓青年實際了解國會運作、參與政策討論。

根據民進黨規劃，今年實習名額要從9位增加到12位，協辦包括立委羅美玲、許智傑、林月琴、李坤城、賴瑞隆、吳秉叡、郭昱晴、鍾佳濱、林楚茵、王義川、陳俊宇、范雲辦公室，並邀請多位資深政治工作者授課，聚焦「國會實務」、「社群經營」、「組織運用」、「預算審議」以及「媒體互動」5大面向，全面提升學員的政治敏感度與實務能力，期盼他們未來能在國會或公共領域中發揮影響力，成為推動改變的新力量。

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「新二代國會計畫」即日起至7月16日開放網路報名，經面試遴選12位培力生後，在完成培訓課程後進入民進黨立委辦公室，展開為期2個月實習，每月提供1萬5200元津貼，並納入勞健保，培訓時數以80小時為上限，活動詳細可查詢民進黨新住民事務部IG。

羅美玲表示，希望透過這個計畫，讓更多對公共事務有熱忱的新二代青年，能夠實際了解國會運作、參與政策討論，去年的第一屆學員，多數仍活躍於政治與公共事務領域，期盼新一屆學員能激盪出更多創意與火花。

林月琴說，台灣是移民社會，不同族群、不同文化在這片土地上一起生活、一起努力，就是台灣最珍貴的地方，希望讓更多有想法、有熱情的新二代年輕人走進國會，從自身的多元觀點出發，帶來不一樣的觀察和思考，同時也期盼能趁早培養這些年輕人，不要等到他們想參與的時候，卻因為學業、工作等現實因素而錯失了成長與準備的機會。

第一屆學員蕭正傑分享說，先前在吳思瑤辦公室實習時，參與新聞露出彙整、輿情回應影片製作、議題資料蒐整等日常幕僚工作，並協助質詢稿撰寫，甚至有機會隨同委員親赴第一線，參與國會現場的政治攻防，讓他對立法機關的運作模式與幕僚角色有了更深刻的理解與體會。

第一屆學員、目前是新住民事務部專員李采薇也說，推薦所有對公共事務有興趣的朋友報名參加，相信各位前輩們都會很樂意給予指導和照顧，鼓勵大家放心去做、放心去問，放心在這裡學習、成長，因為國會、社會、民主，「真的需要我們這一代人」，一起參與、一起改變。

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