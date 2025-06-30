香港主權移交中國28週年 陸委會：一國兩制變中央全面管治

陸委會今日公布「香港移交28週年情勢研析報告」指出，香港移交28年後，「一國兩制」由「港人治港、高度自治」，逐漸質變為「中央治港、全面管治」。（路透檔案照）

2025/06/30 16:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港主權移交中華人民共和將屆滿28年，陸委會今日公布「香港移交28週年情勢研析報告」指出，移交28年後，「一國兩制」由「港人治港、高度自治」，逐漸質變為「中央治港、全面管治」。國安條款無孔不入，新聞自由持續惡化，藝文創作領域亦成災區。

陸委會指出，香港移交之初，中共承諾「港人治港、高度自治」，自由如常。惟移交28年後，國安紅線由「愛國者治港」的限縮政治參與，延伸至商人需愛國、維護國安，再到納入「習近平思想」的愛國主義教育，香港社會已受到全面監控。「一國兩制」由「港人治港、高度自治」，逐漸質變為「中央治港、全面管治」。

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在政治層面，北京繼2014年後「一國兩制」白皮書宣稱「高度自治」不是完全自治，中央要落實「全面管治」後，進一步詮釋「港人治港」並非只由港人治港，而是「中央也要治港」。

今年6月，中共駐港國安公署與香港警方國安處「聯合查案」，港府雖強調執法行動均由香港警方負責，惟仍遭質疑中共指揮辦案，擔憂是否將開「送中」首例。另政治異議聲音續遭壓制，創黨逾30年的民主黨宣布解散。在國際相關評比中，香港的民主指數排名創新低，公民與政治權利評分接近中國。

陸委會提及，在經濟層面，港府自評香港在過去一年獲得正面發展；國際評比機構惠譽、標普、穆迪相繼將香港信用評級上調至穩定；「世界經濟自由度2024年度報告」評價香港為全球最自由經濟體。香港仍維持獨立關稅區地位，及港幣與美元聯繫匯率制度，惟中國對其經濟影響持續加深，以及美中對抗、地緣政治等因素，均對香港經濟發展帶來風險與挑戰。

社會管制方面，國安條款無孔不入。除集會遊行、組織工會，擔任社工、教師、公務員，場地租借、電影審批、圖書館資料、招標文件及合約外，今年進一步擴張至全香港的餐飲業、娛樂業、休閒場所及殯葬業等。

陸委會批評，青年與教育是社會控制重點領域，香港各級學校遭要求審查校外合作機構及參與人員背景是否有「反中亂港」行為；新聞自由持續惡化，藝文創作領域亦成災區，展演、創作、手遊等只要觸及政治禁忌，就會面臨封殺。

根據「世界正義工程」公布的「2024年全球法治指數」，香港在全球142個國家及地區中排名第23位，與去年相同，惟整體評分下跌。香港特首李家超表示，「港版國安法」實施5年來，共332人涉國安罪行被捕。

陸委會指出，民主派初選案重判、壹傳媒創辦人黎智英還押候審逾4年，香港移交以來首有新聞工作者因報導而被控煽動罪成，以及涉國安罪名被通緝者財產遭沒收的首例，渠等在港之親屬受連坐打壓，均使輿論質疑司法的公正及獨立性。

陸委會分析，中共高層涉港言論因應國際局勢，促香港統一戰線、勇於鬥爭，並將國安要求擴及貿易打壓、金融風險、海外利益等非傳統安全領域。

另外，在中共政策方針下，中港持續推進區域整合及各領域合作。包括簽署關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）服務貿易協議的第二份修訂協議，宣布人民幣貿易融資流動資金安排等措施，推進雙方經濟金融市場連通。

值得注意的是，香港續與中國城市就經貿投資、旅遊、人才、創科等領域往來合作，中國亦派遣公務員至港府觀摩交流。惟綜合相關民調，多數港人對赴大灣區的中國城市工作持保留態度。

陸委會強調，過去一年來，主要國家及國際社會持續關注香港情勢，咸認「港版國安法」及「維護國家安全條例」削弱香港自治與自由人權，增加營商風險，並關切中共及港府跨境鎮壓問題。美、英、歐洲議會等，均有提案要求制裁中共及香港官員、法官，及取消香港經貿辦事處享有的特權與豁免。

陸委會表示，台港民間經貿及人員往來仍頻密。香港為我第5大貿易夥伴及第3大出口市場，我為香港第2大貿易夥伴；雙方人員往來逾百萬人次，互為對方第2大客源市場。我政府續秉互惠、務實原則，維繫台港健康有序往來，以及駐港機構運作與為民服務功能。

陸委會指出，因應香港情勢，亦陸續強化港澳居民申請來台居留、定居、投資等各項審查把關，並將續依總統的國安統戰威脅17項因應策略指示，完善風險管控機制，守護台灣的民主自由與繁榮安全。

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