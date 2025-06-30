黃偉哲拜會宮城縣知事、議長 共盼教育交流傳承友誼

台南市長黃偉哲等人與宮城縣議長及議員們合影留念。（台南市政府提供）

2025/06/30 16:48

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市與宮城縣仙台市締盟邁向第20年，市長黃偉哲赴日參與系列紀念活動，今日分別拜會宮城縣知事村井嘉浩、宮城縣議會議長高橋伸二，並致贈台南產的優質鳳梨及噴有宮城縣徽的蘭花，熱情邀請他們來台南。

台南市與宮城縣第一大城－仙台市友誼甚篤，也帶動宮城縣整體與台南的交流。黃偉哲2023年赴日推廣「台南－仙台」包機直航就曾與村井嘉浩知事會面。宮城縣議員團也參與2024台灣燈會及台日交流高峰會。今年高橋伸二議長為推動雙方青年學子的教育與交流，親自率團造訪台南市議會。

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此行黃偉哲特地分別拜會村井嘉浩知事與高橋伸二議長，感謝他們長年以來對於台南和仙台市、宮城縣交流的大力支持，讓雙方觀光、文化、教育都有蓬勃發展，在經歷地震、疫情時雙方也彼此扶持。

黃偉哲特別向兩人推薦，歡迎日本學生到台南參訪八田與一技師建造的烏山頭水庫、昭和天皇還是皇太子時曾下榻過的知事官邸、濱野彌四郎技師建造的山上水道博物館等古蹟，讓雙方的年輕世代都更加認識台日情誼。也邀請宮城縣能參加11月的大台南旅展，讓台南市民更加認識宮城縣的觀光魅力。

村井嘉浩說，311大地震發生已超過14年，仍受到許多台灣人的協助跟支持，光去年就有高達37萬的台灣人造訪宮城縣，也樂見7月16日起「高雄－仙台」定期直航讓雙方交流更加熱絡。透過日本宮城縣教育旅行支援中心的協助，台南家齊高中已跟宮城縣開啟交流，盼未來擴及更多學校。他特別提到，收到黃市長寄來的鳳梨，連家裡1歲多的孫女也大讚好吃。

高橋伸二表示，台南市與宮城縣的交流密切，在觀光、教育方面更是特別活躍，自己也在今年4月造訪台南討論教育合作事宜，而今天宮城縣議會日台友好議員聯盟的議員們也都到場，未來大家也都會持續支持宮城跟台南的交流。

宮城縣知事收到噴有宮城縣徽的蘭花很開心。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲拜會宮城縣議會。（台南市政府提供）

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