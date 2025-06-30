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    反擊盧秀燕、蔣萬安 吳思瑤：全台最大詐團就是國民黨

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/06/30 16:18

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委罷免案進入投票倒數，台中市長盧秀燕直指這是「無差別報復」，台北市長蔣萬安也批評民進黨是「詐騙集團」。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤反批，「發動無差別惡罷綠委的，不就是你們國民黨嗎？甚至因為大幅造假、違法，現在全台已有高達93人被起訴。全台最大的詐騙集團就是中國國民黨，連民意都詐騙，連民主都造假！」

    吳思瑤表示，盧秀燕、蔣萬安現在是國民黨反罷的重要支柱，但是他們只會採取最廉價的謊言攻勢。盧昨說，執政黨發動無差別的罷免行動，「錯了！發動無差別惡罷綠委的，不就是你們國民黨嗎？只是你們最終失敗了，因為沒有民意的支持，甚至因為大幅造假、違法，全台已經高達93人被起訴。」

    「這就是國民黨發動惡罷的明證！」吳思瑤說，因為被法院認證、起訴，藉由偽造、盜用民意的違法行為，都是國民黨的黨工，都是國民黨人。

    對於蔣萬安說民進黨是詐騙集團。吳思瑤直呼：「天啊！用偽造民意來造假民主的，就是不折不扣、有法院認證的中國國民黨。」盧秀燕也好，蔣萬安也罷，現在都想協助國民黨立委，卻都用謊言的公式，這個具體資料是法院認證的，「全台灣最大的詐騙集團就是中國國民黨，連民意都詐騙，連民主都造假！」

    吳思瑤也說，身為台北市民的他，要再次對蔣萬安喊話，「你現在落入了權力焦慮。」因為若北市5席立委被成功罷免，這當然不利於蔣連任市長，甚至未來他有意要問鼎大位，所以蔣的人設大翻轉，不是要和民意站在一起，只是為了搶救自己的政治生命。「專心市政吧！不要再來做這些政治攻擊。」

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