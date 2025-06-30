控張麗善未行政中立、丁學忠汙衊志工 罷團「雲林拔釘」要告了

丁學忠（中）在日前公開場合，引述縣議員黃文祥說法，指控罷團志工領錢，引起罷團不滿。（記者李文德攝）

2025/06/30 14:27

〔記者李文德／雲林報導〕大罷免首波投票7月26日登場，公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」今（30）日指控，雲林縣長張麗善違反行政中立，利誘威脅地方公職人員簽「不同意罷免大聯盟」連署，丁學忠更在日前反罷免總部成立大會散布汙衊罷團志工成員，已委任律師將依法檢舉、提告。

罷團發言人露西歸表示，張縣長多次運用縣府資源舉辦公開活動，明示或暗示反罷免立場，並公開成立「不同意罷免大聯盟」，要地方公職人員加入連署。日前接獲虎尾民眾爆料，鎮內某里長因不挺縣長的連署，遭嗆「想要什麼補助再說」，讓爆料者直言「真的很過分！」

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露西歸表示，張麗善現場廣邀各鄉鎮長、村里長與民意代表簽署連署書，意圖想透過資源與預算壓力，迫使地方民代表態。此舉嚴重違反《公職人員選舉罷免法》第50條「行政中立」與第110條第3項規定，亦踐踏基層民意、破壞選舉公平。

露西歸更控，丁學忠28日晚間舉辦的「反罷免總部」成立大會，他致詞時引述雲林縣議員黃文祥話語，指控拔釘志工們「有人領錢」，更揶揄「怎麼白天都不用上班？」甚至還說「北港一天3000元、麥寮一天2000元」等無根據發言，丁學忠不管是否知道實情，但直接引述議員說法，也無直接證據就指控。

露西歸強調，志工們很清白，沒有拿錢的事情，絕對禁得起檢視，再者沒有任何證據對方就潑髒水，不僅汙衊志工們心，更想把公民團體抹黑成「利益導向」，已嚴重損害其社會名譽，更在罷免投票前散播虛假資訊，意圖混淆視聽、影響罷免案成立，涉犯刑法「毀謗罪」與《選罷法》第104條「意圖使罷免不成立」，上述兩件情事已委任律師將依法提告，更要求相關人士停止一切不實抹黑與違法動員。

丁學忠表尊重 張麗善批雙標

丁學忠表示，提起訴訟本來就是公民的權益，尊重罷團提告的決定，就讓司法還原真相。

張麗善說，賴清德、卓榮泰動員國家機器發動全台大罷免，更利用司法手段追殺在野，罷免團體自稱公民力量，卻對民進黨違法或濫權行為選擇性沉默、一再「雙標」，這樣的政治操作不會獲得人民認同。

張麗善指出，她呼籲雲林縣各級民選公職人員加入「不同意罷免大聯盟」，是為了捍衛憲法所賦予人民的參政權，民主制度運作應建立在人民自主與制度信任基礎上，不應被操作為政治鬥爭。

丁學忠（中）日前成立反罷免總部。（記者李文德攝）

罷團指控張麗善行政不中立、丁學忠汙衊志工，違反選罷法將委由律師依法檢舉、提告。（記者李文德攝）

罷團指控張麗善行政不中立、丁學忠汙衊志工，違反選罷法將委由律師依法檢舉、提告。（記者李文德攝）

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