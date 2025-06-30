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    避難位置、防護姿勢、行動準則 內政部發布「防空避難指引」

    內政部今日函頒「防空避難指引」提供民眾在防空警報發放時，如何依據所在情境迅速採取適切行動，確保自身與家人生命安全。（內政部提供）

    內政部今日函頒「防空避難指引」提供民眾在防空警報發放時，如何依據所在情境迅速採取適切行動，確保自身與家人生命安全。（內政部提供）

    2025/06/30 16:00

    〔記者林哲遠／台北報導〕內政部今日函頒「防空避難指引」提供民眾在防空警報發放時，如何依據所在情境迅速採取適切行動，確保自身與家人生命安全。該指引參考國際實務經驗研擬，內容涵蓋「避難位置選擇」、「防護姿勢」及「行動指引」三大核心面向，強化全民在極端情況下的即時反應能力。

    內政部說明，指引中強調「地下優於地上」、「室內優於室外」等基本原則，提醒民眾應遠離外牆、門窗與易碎或危險物品，選擇與爆炸源之間隔有兩道牆以上之內部空間作為臨時避難位置。若無法及時進入建築物或防空疏散避難設施，應即採取趴下降低高度、保護頭部、背對爆炸方向等防護姿勢，以降低爆炸震波與飛散碎片造成之傷害。

    針對不同情境，該指引亦訂有明確行動準則。內政部補充，民眾應優先進入地下室或防空疏散避難設施，若無法及時進入的情形下，身處室內，應就地避難並避免位於最高樓層；戶外則應迅速進入最近建築物或尋找涵洞、地下道等掩蔽物避難，就地採取防護姿勢避難；如於行駛途中，應立即靠邊停車並下車避難，若無法離開車輛，則應壓低身體、就地保護頭部。

    內政部呼籲，狀況瞬息萬變，唯有平時瞭解並熟記正確避難原則，才能在危急時刻做出正確判斷與行動。未來將持續透過演習、宣導等場合，提升全民防空應變知識，攜手打造更堅實的韌性社會，上述防空避難指引可上網下載使用。

    內政部今日函頒「防空避難指引」提供民眾在防空警報發放時，如何依據所在情境迅速採取適切行動，確保自身與家人生命安全。（內政部提供）

    內政部今日函頒「防空避難指引」提供民眾在防空警報發放時，如何依據所在情境迅速採取適切行動，確保自身與家人生命安全。（內政部提供）

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